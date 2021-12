Soleil Sorge delusa da Alex Belli/ “Se dei pezzi di merd* ti fanno soffrire, tu…”

L’ultima sfuriata di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip ha in qualche modo messo in crisi il suo rapporto con Soleil Sorge. La mancanza di un video da parte dei parenti dell’attore o della moglie Delia Duran non è passata inosservata dentro la spiatissima dimora di Cinecittà. Dopo la visione dei filmati, resosi conto che non ve ne era nessuno per lui, Belli ha letteralmente perso la testa tentando di sfondare la porta rossa e utilizzando parole molto forti nei confronti del programma e non solo.

L’atteggiamento ha spiazzato Soleil Sorge che, una volta tranquillizzati gli animi, ha voluto avere con l’amico speciale un confronto onesto dal quale sono trapelati i suoi dubbi ma soprattutto la grande delusione da parte della influencer. Alex ha assicurato che quanto avvenuto poco prima non sarebbe stato alcun “giochino” come rimproverato da qualcuno, ma Soleil ha avanzato una analisi molto chiara e lucida di quello che ha rappresentato per lei: “E’ anche maleducato da parte tua fare così a persone che effettivamente ti vogliono bene”.

Soleil Sorge delusa da Alex Belli: il confronto dopo la sfuriata

Alex Belli aveva provato a lasciare il Grande Fratello Vip in preda ad una crisi di nervi, tentando di varcare la porta rossa senza tenere conto dei sentimenti di coloro che gli sono stati sempre vicini nel corso di questa avventura nella spiatissima Casa. Con voce spezzata dalle lacrime, Soleil ha quindi aggiunto: “Se fuori hai dei pezzi di merd* che ti fanno soffrire non vuol dire che tu devi far star male le persone che invece ti stanno accanto da tre mesi”.

Alex ha tentato seppur flebilmente di difendersi, ma alla fine il concetto di Soleil è stato più che chiaro: “Non è affatto carino”, ha aggiunto l’influencer, dopo essersi sentita delusa e trattata male dall’uomo. Oltre alla Sorge anche l’amico Davide Silvestri avrebbe nutrito dei dubbi nei confronti di Alex dopo l’ultima sfuriata: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia”, ha commentato con Francesca Cipriani. Dubbi leciti che probabilmente sono stati avanzati anche dalla stessa Sorge.

