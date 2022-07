Soleil Sorge detta tendenza/ Il costume dell’ex Gf vip è il must-have dell’estate

Il fenomeno di Soleil Sorge prosegue incontrastato: il nuovo successo

Può dirsi la pupilla di casa Mediaset, Soleil Sorge, la cui carriera partiva con i primi passi nello showbiz come concorrente a Miss Italia, dopodiché lei prendeva parte al firmamento del Biscione diventando una corteggiatrice di Uomini e donne al trono di Luca Onestini, per poi avviare delle nuove esperienze tv. Dopo la rottura con l’ex storico Luca, infatti, Soleil Sorge è diventata protagonista indiscussa dei reality show, quali Pechino Express, poi il Grande fratello vip 6 dove ha coperto il ruolo di “terza incomoda” nel triangolo della Casa tra i “promessi sposi” Alex Belli e Delia Duran, dopodiché la modella italo-americana si è imposta come un volto fisso in tv. Tanto che dopo l’edizione 2019 del reality honduregno affrontata con un grande temperamento tanto da diventare 5 volte leader del gruppo di naufraghi, Soleil Sorge è diventata naufraga special-guest a L’isola dei famosi 2022, formando la coppia delle “piratesse” con Vera Gemma. Tra il Gf vip e la sua seconda Isola, ha anche coperto il ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022 e nella pausa dalla tv in corso, intanto, l’italo-americana si gode il successo della sua linea beachwear da lei disegnata, la State of Soleil, che propone in particolare costumi da bagno.

Il costume più influente via social è disegnato da Soleil Sorge

L’influenza della nuova linea creata da Soleil si sta propagando via social in modo importante, tanto che un set di costumi da lei stessa disegnato, il Bikini Pemba Golden – il cui prezzo è accessibile a molti, €55,00- è ora indicato dalla pagina di tendenze Closet Italy come “il costume più venduto dell’estate 2022”. Il bikini dorato della linea State of Soleil può quindi ufficialmente dirsi la tendenza per antonomasia dell’estate 2022, per i fan e non della modella italo-americana e a testimoniarlo è l’esorbitante numero di interazioni social che ha registrato il post che incorona il noto bikini estivo come il must-have della bella stagione alla portata di tutti.

Intanto, riattivatasi tra le Instagram stories Soleil Sorge replica alla notizia che la riguarda con una serie di emoticon a forma di fuoco, lasciando intendere di essere orgogliosa dei frutti della sua creazione per l’estate 2022.

