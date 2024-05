Soleil Sorge dice addio alla televisione?/ La risposta dell’ex Grande fratello vip é inaspettata!

Grande fratello vip, Soleil Sorge non torna in TV: la rivelazione

É una inedita Soleil Sorge la protagonista di una box via Instagram stories dove si racconta senza nascondere di aver archiviato, per adesso, il sodalizio con la TV. Concorrente a Miss Italia, poi corteggiatrice al trono di Luca Onestini a Uomini e donne, passando per le esperienze intraprese a L’isola dei famosi intervallate da un soggiorno nella Casa del Grande Fratello vip 5, Soleil Sorge vanta una luna serie di esperienze di partecipazione ai format TV. Ma dopo l’ultimo ruolo, di co-conduttrice al timone di Felicità 2023 con Carlo Vanzina si Rai 2, la modella italo americana sceglie oggi di tenersi a debite distanze dalla TV.

Eppure i fan attivi nel web continuano a sperare che sia previsto in futuro un ruolo nuovo per lei nel piccolo schermo. Soprattutto dopo averla vista vestire i panni di caposquadra tra gli Influencer contro i Lavoratori nella sfida televisiva dell’evoluzione di Ciao Darwin.

La confessione social di Soleil Sorge accende la speranza del web

E a rivelare il break dalla TV per lei é la diretta interessata incalzata dai quesiti dei fan e non tra gli utenti online

“Non c’era niente che più ispirasse- fa sapere la fascinosa italo americana -sapete che amo la TV che insegna, che diverte, che intrattiene, anche semplicemente e banalmente”. Parole con cui Soleil Sorge lascerebbe intendere di aver potuto meditare sulle nuove proposte e offerte per un ruolo, per poi negarsi tra le annesse candidature. Proprio perché non sufficientemente motivata a intraprendere una nuova esperienza televisiva. Tuttavia, i fan continuano ad auspicarsi per lei che un ritorno televisivo, in particolare da One woman show al timone di un programma tutto suo, possa vederla brillare per le sue innate qualità di intrattenimento e il senso dell’humour. E tra i possibili ruoli di conduzione televisiva potrebbe farsi possibile la pista del timone de L’isola dei famosi per lei, in una nuova sostituzione di Vladimir Luxuria nel dopo-Ilary Blasi.

Chiaramente il break dalla TV per l’ex Grande Fratello vip potrebbe rivelarsi provvisorio e non definitivo.











