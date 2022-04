Soleil Sorge difende Dayane Mello da Alex Belli/ Il gesto social che scatena il web

Soleil Sorge si schiera dalla parte di Dayane Mello, protagonista di un botta e risposta a distanza con Alex Belli durante la quarta puntata de La pupa e il secchione show 2022 in cui l’attore è stato “pupo” per una sera e la modella brasiliana ha commentato gli eventi dello show durante il Pupa Party con Andrea Dianetti. Dopo il tweet di Alex Belli, Dayane Mello ha replicato sempre su Twitter rispondendo indirettamente all’attore. La Mello, infatti, non cita l’attore, ma si lascia andare a durissime dichiarazioni.

Alex Belli flirta con Soleil Sorge top model/ "Chi meglio di lei..."

“Sono indignata per il comportamento di una persona che, in nome della fama nascondono la verità. Questi soggetti usano le persone per arrivare alla fama. Allora perché non parli della realtà? Prova ad essere più trasparente, sii libero invece di vivere nel mondo delle bugie. Essere liberi è avere la libertà di essere sé stessi, di poter vivere la vita come meglio si crede. Non è giusto utilizzare le persone per ottenere qualcosa!”. Uno scontro quello tra Belli e la Mello che non ha lasciato indifferente Soleil Sorge.

Soleil Sorge fulmina Alex Belli: "Senza parole"/ Si alza e va via dallo studio, poi..

Soleil Sorge e il like a Dayane Mello contro Alex Belli

Allo scontro tra Dayane Mello e Alex Belli ha assistito anche Soleil Sorge, molto amica della modella brasiliana. Nella casa, l’influencer ha avuto un legame particolare con Belli che si è rotto nel momento in cui l’attore è uscito dalla casa lasciando il proprio posto a Delia Duran. Più volte, la Sorge ha sostenuto di essersi sentita presa in giro da Belli e, dopo il botta e risposta a colpi di tweet tra Dayane e Alex, Soleil ha preso posizione.

Con un like lasciato al tweet della Mello, la Sorge si è apertamente schierata con la modella brasiliana. Uscita dalla casa del Grande Fratello vip, del resto, Soleil non ha più avuto alcun tipo di rapporto con Belli che ha rivisto solo nello studio de La pupa e il secchione chos 2022.

Soleil Sorge, weekend in Sicilia di coppia?/ Il suo "Superman“… Ecco chi è lui

E che sia chiaro a tutti una volta per tutte che Soleil si dissocia da Alex Belli e dal suo modus operandi.#solearmy pic.twitter.com/BaJYUKUpiB — Serena (@AnimaInViaggio) April 6, 2022

Fico indignada com algumas pessoas que em nome da fama pagam de livres, mas no fundo escondem a verdade. Acabam usando de pessoas para subirem nessa escada da “fama”. Então porque não falam a realidade, sejam transparente, sejam livres ao invés de viver no mundo de mentiras. — Dayane Mello 🐬🍷 (@daymelloreal) April 5, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA