Soleil Sorge difende Giulia Salemi/ “Un branco di bambini contro di lei”

Ieri sera al Grande Fratello Vip è stato dedicato ampio spazio alla querelle tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, che ha coinvolto gli altri vip della casa. Negli ultimi giorni i due influencer hanno discusso molto, tanto che Zorzi ha deciso di non parlare più con Giulia e di mettere la parola fine alla loro amicizia. Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha mostrato una serie di clip in cui i vip esprimono senza mezze misure la loro opinione su Giulia Salemi: secondo molti infatti la ragazza si sarebbe allontanata dal gruppo nelle ultime settimane per dedicarsi completamente al rapporto con Pierpaolo Pretelli. In studio l’influencer italo-persiana è stata difesa da Antonella Elia, mentre sui social Soleil Sorge ha preso le parti di Giulia: “Senza parole… Davvero poco carini verso Giulia questa sera… sembra un branco di bimbi alle elementari che si alleano tutti contro uno… not cute”.

Soleil Sorge difende Giulia Salemi, ma il web non è d’accordo

Ma tra i follower di Soleil Sorge, c’è anche chi non ha condiviso la presa di posizione dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Questo è il messaggio che vogliono fare passare montando ad arte le clip. Chi vede la diretta ogni giorno sa che le cose non stanno così e che anche Giulia ha detto cose pesanti su Tommaso ma ovviamente l’obiettivo è farla passare da vittima”e “Tu più di tutti che mi pare di reality e TV ne hai fatta conosci la magia del montaggio. La tua cara amica Giulia in settimana ha detto una quantità di cattiverie incommentabili su Tommaso che hanno deciso di non mandare in onda”, hanno scritto due utenti, criticando la scelta del montaggio del Grande Fratello Vip. Un altro utente ha difeso Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, duramente attaccati sui social: “Oppure è Giulia che è rimasta all’asilo? Perché io vedo solo tanta schiettezza difronte a lei che non sa gestire niente e allora fa la vittima e piange. Dovrebbe tirar fuori gli attributi invece di piagnucolare”.



