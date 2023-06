Soleil Sorge difende Helena Prestes: “Non sta fingendo all’Isola”/ “Nathaly Caldonazzo? Donna dolcissima”

Soleil Sorge difende l’amica Helena Prestes: “Finta a l’Isola? No, è proprio così”

Helena Prestes continua ad essere una delle protagoniste indiscusse de l’Isola dei Famosi 2023. La naufraga, con il suo modo di fare battagliero e schietto, ha sollevato non poche critiche dentro e fuori l’Isola, ma c’è chi ha voluto spezzare una lancia a suo favore. Ospite a Isola Party, nel corso della diretta del 2 giugno, Soleil Sorge ha detto la sua sul percorso di Helena, sua amica, a l’Isola.

Carlo Motta contro Mazzoli e Sainato: "Io e Helena? Storia vera, ecco le foto"/ "Voi vi siete accordati per…"

“Sicuramente Helena sta smuovendo le acque del gruppo, quindi ottima come concorrente sull‘Isola perché ci piace. Almeno ci divertiamo, ci intrattiene.” ha esordito Soleil. Così ha spiegato che la Prestes è proprio così anche nella vita vera: “Io ho avuto modo di conoscere Helena anche fuori dall’Isola e lei è proprio così quindi non sta proprio fingendo assolutamente. Anzi è anche molto più centrata in alcuni momenti anche più di quello che mi aspettavo potesse essere la difficoltà. Quindi sì, vi dico la verità, la vedo che sta andando alla grande. Forse un pochino eccessiva, sai lei automaticamente ha visto il gruppo contro di lei, e secondo me ha corso un po’ troppo con questo e automaticamente si è creato questo schieramento. Però insomma è normale.”

Marco Mazzoli: "Helena Prestes e la proposta di Carlo? Farloccata!"/ Poi le propone la tregua all'Isola

Soleil Sorge, complimenti a Nathaly Caldonazzo: “Donna intelligente e fragile, dolcissima”

Soleil Sorge si è però espressa anche su un’altra naufraga dell’Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo. Parole di grande stima quelle dell’ex gieffina nei suoi confronti: “Nathaly è così come si vede. Ha questo carattere duro però è una donna intelligente. E come tutte le donne intelligenti, profonde, ha anche tante fragilità.” ha spiegato.

Ha quindi continuato: “È una donna molto fragile e forse anche per quello poi maschera con questa forza. Però lei ha proprio questa natura molto rigorosa ma in realtà è dolcissima.” Per poi concludere: “Io ho avuto modo di conoscerla e inizialmente abbiamo avuto anche noi i nostri scontri durante i primi momenti. Poi però conoscendola meglio ho capito che è una persona molto di cuore. Quindi credo che quella sia una caratteristica fondamentale negli esseri umani, per cui…”

Helena Prestes piange per Carlo Motta all'Isola/ Brutto colpo dopo la diretta: "Mi aspettavo di…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA