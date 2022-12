Soleil Sorge difende Oriana da Antonella Fiordelisi/ “Mi dispiace che…”

Soleil Sorge mette un “like” contro Antonella: ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi si è esibita in una imitazione di Oriana Marzoli che ha suscitato diverse polemiche sul web. La schermista ha indossato abiti succinti e parrucca bionda, replicando gli atteggiamenti dell’influencer spagnola. La sua performance, in parte offensiva nei confronti della concorrente, non è piaciuta neanche a Soleil Sorge.

"Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip"/ Il web chiede la squalifica della gieffina

La conduttrice del Grande Fratello Vip Party ha preso una netta posizione contro Antonella, mettendo un like al seguente commento: “Mi dispiace solo moltissimo che Oriana abbia assistito a questo schifo. Del resto non commento neanche più, perché sono senza parole”. E’ evidente che Soleil Sorge abbia voluto difendere Oriana Marzoli dal gesto della schermista che ha fatto infuriare anche il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria. Probabilmente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe portare l’argomento nel format del reality show che conduce.

Micol furiosa con Tavassi: "È cambiato qualcosa per sempre"/ Colpa di Antonella: "È un'imbecille che mi odia"

Antonella Fiordelisi imita Oriana: la reazione dell’influencer spagnola

Antonella Fiordelisi è stata protagonista di quella che in molti hanno definito performance di cattivo gusto, nei confronti di Oriana Marzoli. L’influencer spagnola dopo aver visto la sua imitazione da parte della schermista, ha cominciato a complottare con Ginevra e Giaele.

Oriana ha giurato “vendetta” nei confronti di Antonella, e alle sue inquilini dichiara: ” Domani anch’io vado oltre, ma perché devo fare sempre la donna matura? Non ce la faccio più. E’ la seconda volta, la prima volta mi ha detto cose cattive su Antonino. Adesso mi deve stuzzicare… prima l’aereo, poi il confessionale per istigarmi. Un pochettino devo fargliela pagare, forse non ha capito con chi non deve giocare”. Sembra che l’influencer spagnola stia facendo squadra con Ginevra e Giaele per “dare una lezione” alla schermista. Cosa succederà domani in puntata, ci sarà un duro confronto tra le due? Buona parte del pubblico si è già schierata a favore di Oriana e, a quanto pare, anche Soleil Sorge.

Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi/ "Domani gliela faccio pagare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA