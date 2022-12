Soleil Sorge difende Oriana Marzoli, affondo a Sonia Bruganelli?/ “Le sono vicina…”

Grande Fratello vip 2022, Soleil Sorge si apre sul caso Oriana Marzoli

É una dei volti TV più amati del Grande Fratello vip 6, dove ha condiviso il poliamore con Alex Belli e Delia Duran per poi farlo naufragare, e ora Soleil Sorge sembra contestare il reality prendendo le difese di Oriana Marzoli. La modella italo-americana, dopo aver appassionato i telespettatori nelle vesti di gieffina e dall’alto del ruolo di conduttrice del Gfvip party, il web format parallelo del Grande Fratello vip 2022 in corso, intervistata da Whoopsee spezza una lancia in favore della modella dalla tinta biondo platino e gli occhi neri, finita nel mirino di molte critiche, rispetto all’immagine mediatica che circola di sé di donna dai facili approcci e costumi, sedotta e abbandonata da Antonino Spinalbese. Oriana e Antonino, nel gioco della Casa in corso, hanno avviato una frequentazione intima, fino a palesare un allontanamento tra loro, voluto da parte dell’ultimo ex di Belen Rodriguez per una sedicente superficialità che lui gradirebbe rispetto al suo prototipo di donna ideale. E sulle distanze tra i due gieffini, alla nuova puntata del Grande Fratello vip 2022, si sono spese tra le opinioni più disparate, anche contrapposte tra loro, come accaduto nello studio del reality tra Giulia Salemi, che ha preso le difese di Oriana dagli attacchi, e Sonia Bruganelli, che ha invece supportato la posizione di Antonino Spinalbese. E, intanto, nel nuovo intervento Soleil Sorge tiene a difendere Oriana dagli attacchi, a prescindere dalla veridicità del gioco condotto dalla collega modella e influencer: “Sono molto vicina ad Oriana ma perché non mi è piaciuto affatto come è stata trattata la vicenda con Antonino, ho trovato la figura femminile trattata in un modo che non mi è piaciuto, mi è dispiaciuto molto vederla piangere in quel modo, nonostante qualunque film si fosse fatta”.

L’ex “terza incomoda” tra Alex Belli e Delia Duran, poi, aggiunge: “Mi è piaciuta in determinati momenti… Insomma, non la conosco ancora bene, devo capirla fino in fondo e comunque mi piace, le sono molto vicina in questo momento e sono d’accordo con le parole di Giulia (Salemi, ndr). Mi sono ritrovata moltissimo nelle sue parole”.

Quindi, riferendosi all’affaire Oriana e lo scontro TV venutosi a creare tra Giulia e la consorte di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Soleil sembra inaspettatamente sostenere l’ex Grande Fratello vip 5 e non l’opinionista del reality che l’ha sempre favorita ai tempi del suo soggiorno nella Casa. Che ne penserà Lady Bonolis?

