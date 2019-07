Soleil Sorgé/ Dominatrice con Jeremias Rodriguez, solo una battuta? Una telefonata svela che…

Soleil Sorgé e il rapporto speciale con Riccardo Fogli

Soleil Sorgé è stata una delle più grandi rivelazioni dell’Isola dei Famosi e rimarranno nella storia le sfide in cui ha battuto i Naufraghi maschi nelle prove di coraggio. Si è conquistata di diritto la nomea di invincibile, regalando al pubblico italiano un’immagine forte di se stessa. Forse fin troppo solida, anche se ha vissuto anche dei momenti no nel corso della sua permanenza in Honduras. Sono ben pochi i ricordi che li sono rimasti impressi e uno dei concorrenti che le è entrato nel cuore è Riccardo Fogli. A lui deve tutto, quegli insegnamenti sempre attenti e saggi. Di contro lei lo ha accolto nel suo piccolo gruppo, di cui non poteva che far parte anche l’attuale fidanzato Jeremias Rodriguez. Soleil Sorgè parla della sua esperienza al Maurizio Costanzo Show, in onda in replica su Italia 1 nella prima serata di oggi, domenica 28 luglio 2019. Non perde il suo sorriso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nemmeno quando si parla di rughe. “Son cose che per quanto esteticamente non apprezzi su se stesso”, sottolinea, “dimostrano chi sei”. Per l’ex Naufraga infatti è importante ogni cicatrice, ogni segno fisico che in qualche modo rappresenti l’esistenza di chi lo porta.

Soleil Sorgé: il ruolo della dominatrice

Soleil Sorgé è una dominatrice? Anche se la puntata del Maurizio Costanzo Show in cui la rivedremo questa sera è dedicata alle passioni, l’ex Naufraga rivela di giocare spesso con il fidanzato Jeremias Rodriguez. Anche quando si tratta di indossare i tacchi a spillo e camminare sulla schiena del fratello di Belen. Un momento divertente che il padrone di casa però coglie piuttosto seriamente, tanto da voler conoscere ogni particolare. Sempre più imbarazzata invece Soleil, che viene convinta alla fine a chiamare al telefono Jeremias. E forse per qualche minuto sembra anche riuscire a sottrarsi alla trappola ironica, salvo poi caderci di nuovo quando Rodriguez la richiama a sua volta e parla direttamente con il conduttore. Tanto vale ad entrambi la certezza di poter ritornare nel salotto di Costanzo per una seconda volta, proprio per parlare di questa abitudine di coppia. In base alla risposta di Jeremias, “mi diverto molto quando dice così”, sembra proprio che la Sorgé abbia solo fatto una battuta da cui non è riuscita a fuggire al momento opportuno. Nell’appuntamento successivo tuttavia non riesce a sfuggire ed è costretta a dare una dimostrazione delle sue performance. Clicca qui per rivedere il video di Soleil Sorgé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA