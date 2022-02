Soleil Sorge “Dopo GF Vip dono tutto in beneficenza”/ Web insorge “Cosa non si farebbe per un posto finale”

Mentre si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, sulla scia del clamore e il panico generali dovuti al conflitto Russia-Ucraina appena esploso-che minaccia l’avvento di una terza guerra mondiale- Soleil Sorge ha un’idea inaspettata e filantropica. In particolare, l’italo-americana fa sapere che ha intenzione di dare vita ad un progetto benefico, avvalendosi anche dell’ausilio di quanto ereditato dal gioco intrapreso nella Casa dei vip, come il supporto dei fan. Il che scatena tra le reazioni più disparate dell’occhio pubblico.

Barù, sogno erotico al Grande Fratello Vip/ "Ho sognato Soleil e…"

Grande fratello vip, Soleil Sorge e il progetto benefico

Manca sempre meno alla finale del Grande fratello vip in corso, prevista per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, e mentre alcuni legami della Casa sembrano scricchiolare, tra cui l’amicizia intercorrente tra Davide Silvestri e Soleil Sorge- quest’ultima fa una confidenza importante al resto dei coinquilini vip. In presenza di Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Delia Duran, l’ex “terza incomoda” del triangolo di Alex Belli fa sapere di voler aprire un’asta a scopo benefico per i bisognosi. Di cosa si servirà, Soleil? A quanto pare, l’italo-americana devolverà in beneficenza il ricavato dalla vendita di alcuni suoi indumenti ed altri oggetti, non esclusi quelli che l’hanno accompagnata nel gioco della Casa più spiata d’Italia.

Roberto Alessi/ “Brutto pensiero sul fidanzato di Soleil, per me non sa di esserlo”

Soleil Sorge verso la finale del Grande fratello vip? L’idea dell’italo-americana

Come riportato in confidenza con i coinquilini vip al Grande fratello vip, Soleil Sorge vorrà dare il via alla sua idea benefica subito dopo la sua uscita di scena dalla Casa: “Quando esco farò un evento, non so se si potrà fare, metto tutti i vestiti, per donarli, venderli magari a 5 euro ogni cosa e devolvere il ricavato a qualche fondo”. A dirsi sorpresa in positivo al riguardo è in particolare, a grande sorpresa , la rivale nel triangolo amoroso con Alex Belli lasciato in sospeso, Delia Duran.

Soleil Sorge e Miriana Trevisan, scontro al GF Vip/ "Ce l'hai con me, mi attacchi..."

Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori si divide tra i commenti più disparati rispetto all’idea della Sorge: “Cosa non si farebbe per un posto in finale”; “La vincitrice”; “Brava Sole”; “Tutta strategia per ottenere consensi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)





© RIPRODUZIONE RISERVATA