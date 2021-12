Soleil Sorge dorme con Alessandro Basciano/ “Mi ha sfiorata tutto tatuato…”

Soleil Sorge, dopo l’ultimo confronto con Alex Belli, ha ritrovato l’entusiasmo per affrontare i prossimi tre mesi. Soleil, infatti, ha accettato il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 e, con il pubblico dalla sua parte, potrebbe conquistare un posto nella finalissima del 14 marzo. Nuovamente sorridente, Soleil che dorme sin dal primo giorno nella stanza del sole, ha accolto, insieme a Davide Silvestri e Giacomo Urtis, anche Alessandro Basciano, uno dei nuovi concorrenti insieme ad Eva Grimaldi e Federica Calemme. Dopo aver trascorso una notte tranquilla, il risveglio per Soleil è stato imbarazzante.

Appena sveglia, infatti, si è quasi scontrata con Alessandro che, senza maglia e con i tatuaggi in mostra, ha sfiorato l’influencer che è fuggita. Con il sorriso sulle labbra, felice del nuovo ingresso, Soleil ha poi raccontato l’incontro mattutino a Miriana Trevisan ed Eva Grimaldi che si trovavano nella zona beauty.

Soleil Sorge e il racconto dell’incontro con Alessandro Basciano

Ancora assonnata, Soleil Sorge ha raccontato con il sorriso l’incontro con Alessandro Basciano. Toccandosi le braccia, non ha nascosto l’apprezzamento per il fisico tatuato del nuovo inquilino della casa del Grande Fratello Vip 2021. Soleil, inoltre, racconta di aver sentito la mano sulla gamba. Un gesto involontario di Alessandro che Soleil non nasconde di aver apprezzato.

“È destino” commenta Eva che non nasconde di essere una sognatrice e di amare le coppie. “Ho dato con gli uomini indecisi e non voglio avere niente a che fare” risponde Soleil. Miriana sorridendo le dice: “Ci stai pensando troppo”. Uno scambio di battute divertente che Soleil conclude così: “Devo cambiare stanza”. Cliccate qui per vedere il video.

