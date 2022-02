Soleil Sorge/ Dubbi su Alex Beli “l’uomo che prende posizione o vuole giocare: chi sei?”

Soleil Sorge ed il ‘duello’ perso contro Delia Duran

Soleil Sorge, la famosa influencer italo-americana, nelle ultime settimane si è resa protagonista di un forte scontro con Delia Duran a causa della sua intima amicizia con il marito di quest’ultima, Alex Belli. I due hanno infatti stretto un legame talmente forte da mettere in dubbio la stabilità della coppia sposata. Il bacio scambiato tra due all’interno della Casa aveva fatto andare su tutte le furie la Duran, decisasi dopo l’uscita del marito ad entrare all’interno della Casa più spiata dagli italiani per comprendere cosa fosse davvero accaduto tra i due.

L’ultimo duello tra le due donne è stato vinto dalla modella venezuelana Delia Duran, lasciando Soleil colma di stupore per le scelte espresse dal grande pubblico durante il televoto che l’ha premiata come preferita e candidata alla finale del reality.

Soleil e Il primo vero momento di crisi

In queste ultime settimane Soleil Sorge ha trovato molte difficoltà, ma si e dichiarata volenterosa e decisa a terminare la sua avventura nel migliore dei modi. L’influencer sta attraversando un momento di debolezza e di stanchezza, come lei stessa ha dichiarato, parlando con la new entry Gianluca Costantino, ma desidera ritornare ad essere la stessa concorrente di una volta. Vedremo come affronterà questa brutta batosta e come si comporterà con i concorrenti della Casa, con i quali ha avuto sempre dei conflitti, anche per motivi futili.

Il pubblico a casa ha spesso criticato l’atteggiamento assunto da Soleil, soprattutto all’interno del presunto triangolo amoroso con Alex e Delia, che ha causato molti commenti negativi da parte dei fan. La vicenda dell’amore libero le ha fatto perdere credibilità agli occhi del pubblico che al televoto ha preferito Delia, candidandola alla finale. Queste settimane saranno decisive per determinare le sorti di Soleil, sempre più competitiva e agguerrita.

Il confronto con Delia Duran su Alex Belli: l’attacco di Soleil

Nelle ore precedenti alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Delia Duran si sono trovate a confrontarsi ed a ripercorrere quanto accaduto dentro e fuori la Casa con Alex Belli. Le due donne riescono oggi a parlarsi in maniera civile e Soleil è tornata a parlare di quello che c’è stato con l’attore, definendolo una alchimia ed un rapporto umano molto forte. “Ma la cosa importante è che lui nonostante possa aver pensato di essersi innamorato, ha ripreso la razionalità altrimenti ti avrebbe lasciato”, ha spiegato la Sorge rivolgendosi direttamente a Delia.

Secondo Soleil, Delia avrebbe dovuto prendere una decisione su Alex e decidere di lasciarlo anche prima, ma in merito l’influencer ha spiegato cosa ha apprezzato davvero di lui: “E’ sempre stato così forte su ciò che pensa che riesce anche ad andare contro qualunque cosa per difendere la sua posizione. E’ una persona coraggiosa”. Nonostante tutto, adesso alla luce del comportamento avuto con Delia, Soleil oggi si è domandata: “Che cosa sei? Sei l’uomo che prende posizione e che è così forte come ho conosciuto io oppure sei l’uomo che non ha il coraggio a prendere una decisione e vuole continuare a giocare?”.

