Soleil Sorge dubbi su Alex Belli/ “Sei d’accordo con Delia? Non mi fido al 100%”

Soleil Sorge: non si fida più di Alex Belli?

Già dopo la prima apparizione di Delia Duran dentro la casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha avuto dei dubbi sull’amico Alex Belli e ha pensato che potesse essersi messo d’accordo con la moglie. In quell’occasione l’attore ha giurato di essere in buona fede e l’influencer gli ha creduto. Ma ieri sera, le parole di Adriana Volpe, hanno messo nuovamente in crisi Soleil che ha voluto esprimere ad Alex i suoi dubbi e le sue perplessità: “O mi hai preso per il cu*o tutto il tempo o c’è qualcosa che non quadra. Che la nostra amicizia e complicità sia vera non ho dubbi, ho dubbi che tu l’abbia strumentalizzata d’accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori”. Belli, per tranquillizzare l’amica, ha preso le distanze dal comportamento della moglie: “È una strategia di mer*a, che sta attuando lei ma io non c’entro niente. Non mettermi in dubbio. Se c’era un trama era quella di venire qui e mostrate il nostro amore… questo è quello che ci siamo detti prima di venire qui”.

Soleil Sorge: “Non mi fido di te al 100%”

Nonostante le parole di Alex Belli, Soleil Sorge ha ribadito di avere dei dubbi su quanto successo e di non fidarsi più come prima: “A me sembra tutto veramente strano. Non me la sento di dirti che mi fido in tutto. Io se permetti metto in dubbio anche te. Ho visto fare cose schifose a tante persone per le telecamere. Ho vissuto così tante cose orrende che non posso fidarmi al 100% di te. Meglio mettere in dubbio tutti, anche te. Ci sono persone che per 15 minuti di visibilità arrivano a fare cose impensabili. Non posso dirti di fidarmi ciecamente lo capisci?”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha però deciso di fidarsi dell’attore di Centoventrine, che reputa una “colonna” dentro la casa del Grand Fratello. Ma lo ha messo in guardia: “Ci rimarrei molto male se tu avessi usato la nostra amicizia. Io ora posso scegliere di fidarmi di te, tanto poi fuori scoprirò tutto e se hai mentito saranno cavoli, attento”.

