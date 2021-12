Soleil Sorge e Alex Belli hot in cucina/ Video, lui “sexy quando vai di mattarello…”

La cucina del Grande Fratello Vip si scalda sempre di più in questi minuti con Alex Belli e Soleil Sorge impegnati nella realizzazione di un impasto pericolosamente “hot”. I due ‘amici speciali’ si sono ritrovati in serata a condividere questo momento culinario ed ancora una volta hanno dimostrato di non riuscire a stare lontani l’una dall’altra. Con tanto di mattarello in mano, l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne si è dilettata nella preparazione della cena, con Alex che si è messo alle sue spalle, provocandola con movimenti spinti e sguardi maliziosi.

Soleil si è fatta aiutare durante l’impasto dal coinquilino che ha colto subito la palla al balzo avanzando qualche battutina audace assecondando i movimenti dell’amica: “Dai mattarellona, sei proprio una mattarellona, come mattarelli tu…”, ha esclamato, lasciandosi entrambi andare, quasi abbracciati, ad una risata tra l’imbarazzo e la malizia.

Soleil Sorge e Alex Belli hot in cucina: impasto pericoloso

Alex Belli non si è affatto tirato indietro ed anzi ha continuato a stuzzicare Soleil Sorge restandole appiccicato alle sue spalle: “Quanto sei sexy quando vai di mattarello”, ha aggiunto l’attore, tra il serio ed il faceto. Poco dopo l’attore si è allontanato leggermente dall’amica, incalzandola a velocizzare la stesura dell’impasto per le panelle, salvo poi avvicinarsi e con voce suadente parlarle all’orecchio: “Dai smattarellina, guarda come smattarelli…”.

Soleil è stata al gioco ed anche lei con voce sexy ha risposto alla domanda di Belli su chi le avesse insegnato ad usare così bene il mattarello: “Mattarella”, ha replicato, facendo esplodere l’amico in una fragorosa risata. I due hanno quindi smorzato la tensione erotica che si era venuta a creare, tornando a fare le consuete battute e rispondendo alle domande dei loro inquilini. Poco prima, nel momento dell’impasto, i due avevano condiviso nuovamente intrecci di mani, avvicinandosi più volte a scambiarsi dei baci fugaci.

i contenuti interessantissimi di soleil… sempre con il suo amico del cuore alex. e proprio vero che senza di lei questo #gfvip non avrebbe senso. mi sto ricredendo… apprezzo molto l’intelligenza e la matura di questa donna. https://t.co/Bxk6StSTKn — sara (@mari00075) December 9, 2021





