Soleil Sorge e Alex Belli inseparabili al GF Vip/ La moglie di lui Delia Duran…

Alex Belli e Soleil Sorge sono diventati inseparabili nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Oltre a dormire nella stessa stanza insieme a Nicola Pisu e Davide Silvestri, l’attore e l’influencer trascorrono insieme gran parte della giornata. Ieri, chiamata a superare una prova del Grande Fratello che le imponeva d’indossare dei guantoni da box per diverse ore, Soleil ha scelto Alex Belli come aiutante. Tra i due c’è molta complicità e il loro rapporto ha già conquistato il cuore del pubblico del Grande Fratello Vip 2021.

Il rapporto tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non infastisce affatto la moglie di lui. Delia Duran, dopo aver spiegato di non essere gelosa del rapporto che il marito ha instaurato con le donne della casa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato nuovamente di Alex Belli e Soleil sui social.

Alex Belli e Soleil Sorge: parla la moglie dell’attore Delia Duran

Delia Duran sostiene il percorso di Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021 così come il rapporto instaurato con Soleil Sorge. Rispondendo alle domande di fan su Instagram, la moglie dell’attore ha spiegato di non vedere alcun tipo di malizio nel legame tra l’influencer e il marito.

“Penso che Soleil gli piaccia come amica“, ha risposto Delia a chi le ha chiesto se ci sia un interesse da parte di Alex per la Sorge. “Per il momento non c’è niente che mi dà fastidio“, ha aggiunto Alex che ha scelto di non dormire accanto ad una donna per rispetto nei confronti della moglie.

