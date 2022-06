Soleil Sorge e Alex Belli: rapporti tesi per L’isola dei Famosi?/ “La madre è stata cattiva con me…”

L’isola dei famosi 2022, Alex Belli rompe il silenzio sui rapporti post-Grande fratello vip con Soleil Sorge

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 coprendo volente o nolente il ruolo di “terza incomoda” tra Alex Belli e la promessa sposa Delia Duran nella Casa del Grande fratello vip 6, e in seguito al ruolo di giudice assunto a La pupa e il secchione 2022, Soleil Sorge torna a far parlare di sé per il ruolo di special-guest coperto a L’isola dei famosi 2022. Alla quartultima puntata del reality honduregno, Soleil ha registrato uno sbarco iconico in Honduras e in coppia con Vera Gemma, formando con quest’ultima il duo “le piratesse”, in quanto già ex naufraghe rispettivamente delle edizioni 2019 e 2021 del reality. In puntata, in particolare, Soleil ha dato prova della sua determinazione battendo il leader Luca Daffré alla sfida dell’uomo vitruviano, tornando così a far parlare di sé per le sue qualità al di là dei gossip che di recente l’hanno vista protagonista del triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Ma come sono oggi i rapporti tra Alex e Soleil?

Soleil Sorge e Vera Gemma rientrano in Italia dall'Isola?/ "Fermate all'andata..."

A quanto pare non correrebbe buon sangue tra i Solex, con Soleil che a detta di Alex si direbbe categoricamente contraria al trash in tv rinnegando il loro trascorso al Grande fratello vip. In un recente intervento, infatti, Alex ha ricordato a Soleil che da almeno 6 mesi a questa parte partecipa al trash tv e in merito a queste dichiarazioni, incalzato da Novella 2000, Alex ora chiarisce la sua posizione, sottolineando che i rapporti con Soleil Sorge siano tesi non per via dell’ingaggio di lei a L’isola dei famosi: “Sono contento per Soleil a L’Isola, ma non mi piace che rinneghi quello che abbiamo fatto insieme… avrebbe preferito fare tappezzeria al Gf vip? Vorrei precisare e sono molto contento di farlo che quello che ho detto su Sole non riguarda assolutamente L’isola. Sono molto felice per lei che abbia avuto un’altra opportunità lavorativa”.

Alex Belli, nuovo attacco a Soleil "Ha fatto mesi di trash e ora lo rinnega"/ "Vado fuori di testa!"

Alex Belli replica alla madre di Soleil Sorge

Intervistato dal settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti, poi, Alex Belli prosegue con la bacchettata destinata a Soleil Sorge: “Soleil dice di non amare il trash tv e intanto partecipa a trasmissioni dove il trash è uno degli ingredienti. Il pubblico apprezza i personaggi che raccontano qualcosa, che fanno emozionare, che creano dinamiche, anche spesso sopra le righe. Ci sono milioni di meme sul web che parlano di noi, ci hanno imitati, hanno creato interi show che commentano il nostro rapporto. Dov’è il problema?”. Da qui, quindi, l’attore replica a chi lo taccia di aver sporcato l’immagine di Soleil Sorge, facendola cadere nel tranello del suo “triangolo”: “A un certo punto sembra che la cosa abbia gravato sul suo lavoro, a me non sembra. La gente vuole divertirsi. Altrimenti che senso avrebbe partecipare ad un reality?”.

Soleil Sorge, lo sfogo "Ho avuto ansia da prestazione"/ Ma esce imbattuta all'Isola dei Famosi

E ancora, poi, Alex rincara la dose, destinando un messaggio alla madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, che avrebbe allontanato da lui la modella italo-americana: “La madre di Soleil è stata molto cattiva con me. Ha detto che Soleil deve allontanarsi da me perché addirittura le avrei rovinato l’immagine. Non penso proprio di essere una brutta persona. Ci sono rimasto male, sono sincero”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA