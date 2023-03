Soleil Sorge e Carlo Domingo si sono lasciati?/ Rumors sui motivi della separazione

Soleil Sorge, tra nuovi impegni professionali e la rottura con Carlo Domingo

Dopo la sfavillante esperienza al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge continua ad essere protagonista nel reality di Canale 5 seppur in una veste diversa. La showgirl è infatti impegnata con il format GF Vip Party; momento che spesso tocca temi piuttosto scottanti al punto da essere motivo di discussione anche in puntata. Nelle ultime settimane il nome della gieffina è però al centro anche delle chiacchiere di gossip: stando alle ultime indiscrezioni, paventate anche dal settimanale Chi, Soleil Sorge avrebbe concluso la sua relazione con Carlo Domingo.

Stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, Soleil Sorge e Carlo Domingo avrebbe tentato a più riprese di sollevare le sorti di un rapporto che sembrava voler volgere al termine già da diverso tempo. Il recupero in extremis si sarebbe però rivelato fallimentare e la showgirl sarebbe dunque nuovamente single e sempre corteggiatissima. Non sono noti in maniera certa i motivi della separazione tra Soleil Sorge e Carlo Domingo; entrambi hanno sempre cercato una minore esposizione mediatica al fine di proteggere il rapporto e nessuno dei due si è esposto sulla questione.

Soleil Sorge e Carlo Domingo: le voci sulla “troppa” gelosia della showgirl

A confermare l’estrema privacy con la quale Soleil Sorge e Carlo Domingo hanno trattato la loro relazione vi sarebbero diversi spunti social. Nello specifico, la showgirl non ha mai postato alcuna foto in compagnia del fidanzato – a quanto pare ormai ex – motivando il tutto in una recente intervista: “In un momento dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”.

Nonostante l’estrema tutela, Soleil Sorge e Carlo Domingo non sono sfuggiti agli occhi indiscreti dei paparazzi, come dimostrato dalle foto apparse sulle varie riviste di gossip nel corso dei mesi. Eppure, secondo il settimanale Chi la relazione sarebbe ormai al capolinea e in rete qualcuno azzarda quelli che potrebbero essere i motivi della rottura. Dal profilo Instagram dell’esperto di gossip Alessandro Rosica arriva infatti un’indiscrezione sulle possibili ragioni della separazione: in particolare, a generare i malumori sarebbe stata l’estrema gelosia della showgirl. Considerato il silenzio assordante dei diretti interessati, restano comunque speculazioni e rumors in attesa di conferma e che potrebbero non essere corrispondenti ai reali motivi della separazione tra Soleil Sorge e Carlo Domingo

