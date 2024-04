Soleil Sorge e Cristiano Iovino sono fidanzati?/ Lacrime per Oriana Marzoli: la scoperta del tradimento 

Grande fratello vip, Oriana Marzoli é protagonista di un poliamore?

Per la quota ex Grande Fratello, Soleil Sorge e Oriana Marzoli diventano protagoniste di un triangolo amoroso al centro del gossip, con Cristiano Iovino.

A quanto pare la italo-venezuelana starebbe soffrendo per effetto della segnalazione dell’occhio pubblico attivo nel web che taccia Cristiano Iovino di un tradimento ai suoi danni con la terza incomoda, italo americana.

Reduce dalla rottura con Daniele Dal Moro conosciuto nella Casa del Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli ha voltato pagina di recente avviando la conoscenza in amore con lo sportivo Cristiano Iovino. Dopodiché spunta il clamoroso triangolo. Questo quando la nuova frequentazione sembra dirsi in stand by dal momento che Oriana ha preso parte ad un nuovo reality in Cile, “Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado”, riponendo fiducia nel presunto nuovo fidanzato personale trainer.

Ma a quanto pare Cristiano Iovino non riesce a stare senza una blonde al suo fianco, in assenza della Marzoli. Quindi in attesa del ritorno di Oriana Marzoli il personal trainer si lascia immortalare in dolce compagnia con l’ex Grande fratello vip 5, Soleil Sorge.

Soleil Sorge finisce nel mezzo del “triangolo”

Soleil Sorge intanto replica sibillina in una box di domande degli utenti su Instagram: «Dicono tutti che hai una storia con Iovino, sincera: vero o falso?», é il quesito di fuoco che allude al possibile triangolo con Oriana Marzoli, per Soleil. L’italo americana dice e non dice: «Abbiamo diverse storie da raccontare, nessuna di queste riguarda il gossip», e tra le parole sibilline non può mancare il tag di Cristiano Iovino mentre i due si geolocalizzano a Ibiza, sul re dei social.

Nel frattempo, nel suo nuovo habitat da reality Oriana Marzoli defollowa via social la presunta nuova coppia tacciata di tradimento, visto che riceve la segnalazione del triangolo dagli utenti nelle ore di utilizzo e accesso a Internet che il programma le consente.











