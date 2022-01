Soleil Sorge e Davide Silvestri “chiamano” Alex Belli: “Ci pensi?”/ La sua risposta…

Soleil Sorge e Davide Silvestri chiamano, Alex Belli risponde: un gioco a distanza, partito nella casa del Grande Fratello Vip, che ha dato i suoi frutti. I due inquilini, come riportato da Novella 2000, hanno voluto lanciare un messaggio in codice all’attore, ormai fuori dal reality show, che lo ha ricevuto e ne ha dato dimostrazione su Twitter.

L’iniziativa è stata un’idea di Davide Silvestri. “Allora scusate: un messaggio per Alex Belli, vediamo se twitta”, ha detto scherzando. Soleil Sorge ha dunque colto la palla al balzo. “Andiamo con il Belli check!”, ha aggiunto. Così l’attore ha svelato il meccanismo: “Belli check! Ci proviamo. Action. Se scrivi ‘Circensi’, allora vuol dire che ci pensi. Quindi #circensi. Vediamo se ci sei Belli. Sì sì, lo deve twittare ora. Hai 5 minuti di tempo”. L’ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip non se lo è fatto ripetere due volte e ha risposto “presente”.

Soleil Sorge e Davide Silvestri “chiamano” Alex Belli: “Ci pensi?”. La risposta dell’attore

Alex Belli non ha tardato a rispondere alla “chiamata” di Davide Silvestri e Soleil Sorge, che a distanza hanno voluto domandargli se pensa a loro e se li segue. “Action “CIRCENSI”, vuol dire che ci pensi #alexbelli #gfvip”, questo il tweet apparso sul profilo dell’attore poco dopo che la scena ripresa dalle telecamere del Grande Fratello Vip è andata in onda. I due inquilini della casa, tuttavia, non sanno ancora di quanto accaduto sul social network. Chissà che Alfonso Signorini nella puntata odierna non decida di dargliene conferma.

Quel che è certo, ad ogni modo, è che nonostante l’ex volto di “CentoVetrine” sia uscito dal reality show da quasi un mese, continua ad essere al centro delle sue dinamiche, oltre che a seguire attentamente le sue sorti. Anche Soleil Sorge lo ha ribadito qualche giorno fa: “È sempre connesso, voi ancora pensare che Alex Belli sia uscito? Lui se non è qui fisicamente sta con la testa e gli occhi qua!”, aveva detto. E tra qualche ora nella casa entrerà anche la moglie Delia Duran…





