“Soleil Sorge è delusa dal suo fidanzato”/ Gianluca Costantino: “Si reputa libera”

Uno dei grandi punti interrogativi per i telespettatori del Grande Fratello Vip continua ad essere la situazione sentimentale di Soleil Sorge. La gieffina ha ammesso in più occasione di non avere il cuore libero e, anzi, di avere fuori una persona di cui è innamorata. Eppure di questa persona non c’è mai stata l’ombra nella Casa, né fisicamente né con messaggi. Un’assenza che, a distanza di alcuni mesi, ha però iniziato a interdire anche la stessa Soleil. A confessarlo è stato Gianluca Costantino, appena uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo una breve avventura durante la quale c’è però stato qualche avvicinamento proprio con la Sorge. Quest’ultima si sarebbe perciò aperta con lui, raccontando aneddoti inediti di questo misterioso fidanzato.

Durante una chiacchierata a CasaChi, Gianluca ha infatti ammesso: “Io ho affrontato questo argomento subito dopo qualche bacio che c’era stato in confessionale tra noi e le ho detto scusa se te lo chiedo, com’è la tua situazione sentimentale, lei si è aperta e mi ha detto che aveva iniziato una relazione ad agosto durata solo un mese dove ha provato bellissime sensazioni.”

Gianluca Costantino: “Soleil mi ha parlato da single, delusa dal suo fidanzato perché…”

Un rapporto che, stando a quanto raccontato da Gianluca Costantino, Soleil ha poi dovuto interrompere “[…] nel percorso fino a un certo punto ha ricevuto messaggi da parte di questa persona, da lì ha iniziato a pensare che questa persona al di fuori si stesse allontanando”, ha dichiarato a CasaChi. Ha quindi concluso rivelando la delusione di Soleil: “Mi ha parlato da single, ha detto anche a delle persone che c’era rimasta male non avendo ricevuto nessun messaggio di affetto e amore, ha iniziato a ridere a scherzare su San Faustino, diciamo che lei si è reputata libera un po’ come aveva fatto Delia, si vede che ho questo dono di far sentire libere quando gli parlo, non so”.

