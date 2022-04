Soleil Sorge e Flavia Vento è scontro “Sirena? Sembri pesce balla”/ “Tu un alieno”, l’ex ued:”No è tendenza”

La pupa e il secchione show, Flavia Vento torna in trasmissione: la richiesta post-ritiro

La pupa e il secchione show 2022 dà il via alla nuova puntata il 12 aprile 2022, quando vede Flavia Vento protagonista di un rientro in “grande stile” in tv. La pupa ritiratasi dal gioco lamentando di non voler soggiornare in un fatiscente “sgabuzzo”, che l’avrebbe a suo avviso ospitata per il suo ruolo in trasmissione, si presenta in puntata per chiedere alla giuria di qualità, formata da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia, di essere riammessa nella competizione de La pupa e il secchione show 2022 dopo il ritiro. Per l’occasione l’ex pupa si presenta in una vasca riempita d’acqua e dalle sembianze di una sirena. Il motivo? Intende eseguire il canto delle sirene, nel disperato tentativo di sedurre i giudici per farla riammettere in gioco.

— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 12, 2022

“Barbara finalmente l’abbiamo rimessa dentro un box” , commenta al veleno la Elia, e a replicare è prontamente la Vento: “Le sirene non rispondono alle streghe cattive”. A questo punto interviene tentando il ruolo di paciere tra le parti la conduttrice del format di Italia 1, Barbara D’Urso: “Giuria cercate di capire la buona volontà di Flavia”. E la diretta interessata dichiara: “Io volevo rientrare nella villa”. La giudice ed ex Grande fratello vip 6, Soleil Sorge quindi sbotta: “Non ce l’abbiamo l’acquario”. Federico prende di peso le due colleghe giurate e il trio della giuria minaccia l’addio al format a unanimità: “Se rientra Flavia, andiamo noi via”.

Soleil Sorge e Flavia Vento: esplode lo scontro

A questo punto si innesca lo scontro al veleno tra Soleil Sorge e Flavia Vento, mentre la performance del canto da sirena dell’ex pupa diventa virale nel web,, tanto da mandare in tilt i social tra le reazioni più disparate degli internauti alla richiesta del rientro in gioco avanzata da quest’ultima. “Più che una sirena, sembri un pesce balla… ora cosa ti inventi”, è la stoccata di Soleil, a cui segue la bordata di Flavia: “E tu sembri un alieno, con quell’eyeliner all’occhio, verde…”. “Tesoro è la tendenza”, dichiara l’ex Grande fratello vip 6, mentre indossa un outfit verde speranza in latex en pendant. Dal suo canto, invece, Flavia Vento sfoggia le sembianze di una sirena celestiali e di un celeste brillante.

