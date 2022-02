Soleil Sorge e il siparietto hot con Barù, Jessica sotto shock/ “Non è come sembra”

Nonostante i primi turbamenti palesati al Grande fratello vip in reazione al rientro nella Casa dell’amato amico intimo Alex Belli, Soleil Sorge sembra determinata a proseguire la sua corsa verso la finale del reality, concedendosi un siparietto a luci rosse con Barù. Si tratta di una presa che strizza l’occhio agli stacchetti di Striscia la notizia e che vede Barù Gaetani visibilmente coinvolto nel contatto fisico con l’ex Uomini e donne. Il tutto avviene sotto lo sguardo indiscreto di Jessica Sélassié, pretendente dello chef, che resta visibilmente di sasso dinanzi al siparietto riservatole dall’amica Sole con la sua crash. Nel frattempo, il pubblico, giudice sovrano, non risparmia commenti sul preannunciato nuovo triangolo.

Nathaly Caldonazzo attacca Jessica "Barù non è sua proprietà"/ "Solo un capriccio"

Soleil Sorge e Barù intimi al Grande fratello vip

Se da una parte sembra soffrire la vicinanza tra Alex Belli e Delia Duran, con cui forma il primo triangolo della Casa del Grande fratello vip, dall’altra, Soleil Sorge, sembra aprire divertita ad un secondo triangolo con Barù Gaetani e l’amica, Jessica Sélassié. O almeno questo è stando alle esclusive immagini di un siparietto hot che l’ex Uomini e donne ha condiviso con lo chef, dinanzi agli occhi increduli di princess Jessica. Le immagini del momento a luci rosse sono ora motivo di discussione per gli utenti online.

Katia Ricciarelli Vs Miriana Trevisan "Brutti capelli, mi viene voglia di bruciarli"/ Il web accusa "Iena"

Gf vip, Soleil Sorge e Barù sexy in uno stacchetto

Le immagini del Grande fratello vip in corso più discusse del momento, nel dettaglio, immortalano Soleil Sorge mentre si concede ad uno stacchetto di danza caliente con Barù: lui la prende di peso per poi portare il bacino di Sole verso la sua testa, come a volerle baciare l’ombelico. E nel frattempo, al suo passaggio nel momento focoso, Jessica Sélassié resta visibilmente sconvolta, tanto da provocare l’imbarazzo dell’influencer Soleil: “Non è come sembra, Jessy!”.

Soleil Sorge e Barù: nuovo triangolo al Grande fratello vip?

Il video del curioso momento a luci rosse al Grande fratello vip è intanto virale su TikTok, dove si registrano tra i relativi commenti social più disparati, tra cui quest’ultimi: “Jessica che si ingelosisce che è suo marito booo”; “Barù sa che può scherzare con Soleil, ma se fa queste cose davanti a Jessica lei li prende come segni d’amore”; “Ora non parli, Jessica? Sei gelosa di Delia Duran, perché e BELLISSIMA”; “Non ho parole, cosa combini Sole?”. Per i telespettattori, quindi, Soleil potrebbe compromettere l’amicizia con Jessica per via di Barù, quando si avvicina la finale del reality, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5. Staremo a vedere se la Sorge riuscirà a reggere due triangoli nella Casa del Grande fratello vip.

Soleil Sorge gelosa di Alex Belli: "Non sei coinvolto da me"/ "Non ce la faccio a..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA