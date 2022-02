Soleil Sorge e il triangolo con Alex Belli e Delia Duran/ Il pubblico insorge sui social

Soleil Sorge si chiarisce con Manila Nazzaro. Le incomprensioni nella casa del Grande Fratello Vip avevano finito per allontanare Manila e Soleil. Le due si erano scontrate a più riprese e in molti temevano che ormai il loro rapporto fosse logorato. Dopo molte settimane, Soleil e Manila hanno trovato un punto di incontro. Soleil si è lamentata per il fatto che il fatto che nessuno si è mai complimentato con lei e non si è mai sentita apprezzata ed elogiata per tutto ciò che ha dato in questi mesi nella Casa. Manila ha cercato di tranquillizzarla da questo punto di vista: “Non ho mai smesso di ringraziarti per mille cose. Purtroppo ci siamo allontanate e mi dispiace”. Soleil però le spiega che non si riferiva a lei in particolare: “Sei stata la prima che mi ha fatto notare determinate cose”. Manila ne approfitta subito per scusarsi con lei per non esserle stata accanto nel momento in cui avrebbe dovuto farlo, “Ti chiedo scusa”. Manila le dice poi che arrivata a questo punto del percorso, Soleil deve ritenersi soddisfatta. Soleil però è convinta che avrebbe potuto fare meglio: “Ho cercato di dare il massimo in ogni cosa”.

Soleil si commuove e non riesce a trattenere le lacrime: “Non ho mai smesso di volerti bene” dice Manila stringendola in un forte ed affettuoso abbraccio, “Mi manchi”, le dice Soleil. Le due VIP finiscono per parlare di quanto accaduto nel corso della festa di sabato e Soleil spiega di esserci rimasta molto male in quanto, dopo l’ingresso di Alex nella Casa, sperava di poter ritrovare l’amico che aveva trovato nei mesi precedenti, ma così non è stato. “Non potete essere amici”, sentenzia Manila che le consiglia di metterci un punto e andare avanti.

L’ultima puntata, concentratasi maggiormente sul reintegro di Alex Belli, ha direttamente coinvolto anche il personaggio di Soleil Sorge. La confusa relazione tra i due, sotto gli occhi di Delia, continua a suscitare la curiosità del pubblico. Delia è rimasta infatti fortemente delusa dagli atteggiamenti di Alex, che la mattina sveglia e abbraccia Solei con affetto e tenerezza. Ma questa storia sarà davvero arrivata al suo capitolo finale, come ha dichiarato Soleil durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip? Le attenzioni di Belli fanno crescere i dubbi sulle sue reali attenzioni di riconquistare la moglie e Soleil cerca di venire a capo di questo intricato nodo. Durante la puntata i tre hanno avuto modo di confrontarsi nella Mistery room, dove Alfonso Signorini, spegnendo le luci, ha pensato fosse appropriato che i vipponi si aprissero in maniera definitiva l’un l’altro.

Questa seduta a luci spente ha dato modo ai tre inquilini di parlare e chiarire la situazione delicata in corso, che solo Alex può definitivamente risolvere attraverso i suoi atteggiamenti e affermazioni sincere. Il teatrino messo in atto dai tre protagonisti non è piaciuto tanto al pubblico, creando confusione e reazioni contorte sui social network. Varie volte, nel corso del programma, i social e i media sono insorti a causa dei suoi comportamenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Soleil non ha avuto una reazione positiva alla notizia, aveva infatti ammesso più volte di voler arrivare in finale, ma i suoi fans non l’hanno supportata abbastanza. Il triangolo con Alex e Delia non ha influito positivamente alla sua immagine, anzi la sua popolarità è diminuita nel corso del programma.



