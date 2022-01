Soleil Sorge e l’ingresso di Delia Duran in casa/ Abbandonerà il reality o triangolo amoroso con Alex Belli?

Le storie che nascono all’interno del Grande Fratello Vip hanno sempre un’intensità e una durata variabile, ma alcune condiscono costantemente ogni puntata di intere edizioni. Una situazione simile sta toccando certamente il percorso di Soleil Sorge, tra i personaggi più influenti dell’attuale edizione del reality. Dopo essere stata per molto tempo al centro del triangolo amoroso Belli-Duran adesso l’influencer è coinvolta in altre vicende centrali all’interno delle dinamiche di tutti i concorrenti.

Soleil Sorge durante lo scorso lunedì ha finalmente avuto un confronto con Manuel Bortuzzo con il quale prima del suo riavvicinamento a Lulù Selassié aveva un forte rapporto d’amicizia e che adesso sembra aver subito un brusco rallentamento anche, secondo la Sorge, a causa della gelosia della principessa nei suoi confronti, ipotesi smentita sia da Manuel Bortuzzo che da Lulù Selassié durante il confronto avvenuto all’interno della Mistery.

Soleil Sorge ritorna al centro del triangolo amoroso Alex Belli-Duran?

Nonostante adesso per Soleil Sorge i problemi siano dettati solo dal rapporto con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 la situazione potrebbe cambiare con l’ingresso in casa di Delia Duran e la questione “chimica artistica” potrebbe ritornare centrale all’interno del reality soprattutto dopo le ultime confessioni di Soleil a Sophie Codegoni in cui ha ammesso di poter prendere parte a una relazione a tre a patto che anche la donna rispecchi i suoi gusti.

L’arrivo di Delia Duran all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 è del tutto inaspettata da parte di Soleil Sorge che durante l’ultima puntata ha confessato ad Alfonso Signorini i suoi presentimenti su un ipotetico ingresso della donna in casa, presentimenti smentiti dal presentatore che ha preferito lasciare alla ragazza l’effetto sorpresa durante la nuova puntata, come reagirà l’influencer? Accetterà la convivenza o sceglierà di abbandonare la casa?

