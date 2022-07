Soleil Sorge e Luca Onestini di nuovo insieme?/ Gli ex Uomini e donne verso Back to school…

Back to school ingaggia Luca Onestini e Soleil Sorge? Le anticipazioni tv

Mentre le vacanze estive sono in corso per diversi programmi tv, si anticipano delle importanti novità in arrivo nei vari palinsesti tv, come quelle che concernono il tanto atteso ritorno nel piccolo schermo di Back to school, il format in onda su Italia 1. Stando alle ultime anticipazioni tv riprese in rete da Pipol tv, il rinnovato programma targato Mediaset verrà condotto su Italia 1 a Federica Panicucci, che subentra al posto del conduttore uscente Nicola Savino. Ma le anticipazioni tv delle novità di Back to school 2022 non finiscono qui.

Nathaly Caldonazzo su Soleil Sorge/ "Non sapevo neppure fosse il suo compleanno..."

Tv blog fa spere, inoltre, che la produzione Mediaset avrebbe avviato le trattative per l’ingaggio nel cast del format di vip del calibro di Natasha Stefanenko, Valeria Marini, Ricky Tognazzi e Soleil Sorge, la quale può dirsi tra ai personaggi tv più richiesti del momento dopo il successo raggiunto al Grande fratello vip 6. Pipol tv, nel frattempo, anticipa anche altri nomi tra i papabili protagonisti di Back to school, quali Cecilia Capriotti e l’altro ex Grande fratello vip nonché ex storico di Soleil Sorge, Luca Onestini.

Soleil Sorge spegne le candeline senza Carlo Domingo?/ Uno scatto non lascia dubbi...

Luca Onestini e Soleil Sorge di nuovo insieme in tv?

Luca Onestini e Soleil Sorge si conoscevano per la prima volta proprio nel piccolo schermo, alla corte di Uomini e donne, quando lui era l’allora tronista in carica e lei copriva il ruolo di corteggiatrice. La scelta di Luca, al termine del suo trono classico condotto a Uomini e donne, alla fine ricadde su Soleil, anche se la loro lovestory non si rivelò duratura. Tanto che alla partecipazione di Luca Onestini al gioco del Grande fratello vip 2 giunsero all’ex tronista nella Casa più spiata d’Italia delle immagini compromettenti di Soleil Sorge in atteggiamenti intimi con lo storico rivale di lui a Uomini e donne, nel ruolo di tronista, Marco Cartasegna. La rottura tra Luca e Soleil si rivelò particolarmente sofferta e tra gli ormai ex fidanzati non vi sarebbero dei rapporti allo stato attuale.

Soleil Sorge torna al Grande Fratello Vip7?/ Ruolo inedito per lei: Signorini pensa…

E chissà, quindi, se con la complicità di un possibile ingaggio a Back to school 2022, Luca Onestini e Soleil Sorge non possano rivedersi per un chiarimento in tv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA