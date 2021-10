Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo si sono baciati?/ “Ho reagito d’istinto”

Soleil Sorge sotto attacco. L’influencer però ha dichiarato che le critiche non la buttano giù, anzi. In una conversazione con Davide Silvestri, Soleil spiega si sentirsi se stessa e che gli attacchi la motivano ancora di più dandole la forza per andare avanti: “Sto apprezzando moltissimo questa pace apparente. Loro pensano che questo mi distrugga, invece questo mi dà solo carica”, ha rivelato. Soleil Sorge ha poi spiegato di esserci rimasta male per il fatto che Manila Nazzaro non sia andata a chiederle un chiarimento dopo quanto successo: “Mi sorprende però che Manila non sia ancora venuta a parlarmi”.

Secondo Miriana Trevisan e Davide Silvestri, l’ex Miss Italia avrebbe deciso di evitare discussioni ulteriori. Davide Silvestri poi le dà un consiglio: “Tu non devi cambiare il tuo modo di essere, devi solo cambiare il modo di approcciarti”. Soleil però ribatte: “Io i miei tempi e quelli degli altri li rispetto sempre. Mi è stato chiesto di andare incontro a quelli degli altri”. Sfogandosi con Miriana e Davide, Soleil ha ammesso che Manila ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti: “Manila non mi parla, se fa così però tira il sasso e poi si nasconde, non mi guarda neanche”. Soleil si domanda come mai perché una persona come Manila dispensi consigli senza poi metterli in atto.

Intanto, Soleil Sorge appare sempre più vicina a Manuel Bortuzzo. L’influencer si diverte spesso a punzecchiarlo tra abbracci, scherzi e bacetti. Durante un momento di gioco, Soleil Sorge si è avvicinata a Manuel imitando Lucrezia e il nuotatore si è girato d’istinto pensando che fosse lei. I due si sono ritrovati vicinissimi tanto che Manuel ha poi sentenziato: “Stavo per baciarla… mi stava venendo istintivo, così vicina!”.

Soleil Sorge aveva dato anche qualche consiglio a Lucrezia Selassiè sulla strategia da adottare con Manuel Bortuzzo. “Fatti desiderare un attimo, gioca ancora un po’. È ovvio che è uscito allo scoperto il fatto che siete presi l’uno dell’altro, però tu fai finta che non sia così e fidati che funziona”. Lucrezia l’aveva anche ringraziata abbracciandola forte: “Non so perché avevamo litigato, ti voglio bene”. La distanza tra Manuel e Lulù sembra però ormai essere incolmabile e questo episodio è la dimostrazione che la prima coppia di questa edizione del Grande Fratello Vip sia naufragata. Che ci sia una nuova coppia all’orizzonte?

