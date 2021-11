Soleil Sorge e Miriana Trevisan, lite notturna al GF Vip/ “Tieniti il tuo Alex Belli”

Saltano gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, Soleil Sorge che comincia ad avere dubbi su Alex Belli e Delia Duran, ha litigato furiosamente anche con Miriana Trevisan. Mentre l’ex ragazza di Non è la Rai era in veranda, Soleil che non ha gradito alcune dichiarazioni fatte da Miriana in confessionale sul suo rapporto con Alex Belli, le ha detto: “Complimenti anche a te”, per poi rifugiarsi in sauna e dare appuntamento a Miriana al giorno dopo per un chiarimento. La Trevisan, però, ha preferito parlarle subito e, dopo averla raggiunta, tra le due sono volate parole di fuoco.

Soleil Sorge piange al GF Vip/ "Forse Alex Belli e Delia stanno giocando con me"

Miriana non ha gradito l’intromissione di Soleil Sorge nel suo rapporto con Nicola Pisu e confessa di essere stata delusa dai suoi giudizi. “Non ho niente da nascondere e non venire ad insegnarmi nulla visto che prima stavi parlando di me e Nicola”, sbotta la Trevisan mentre Alex Belli è tra le due.

PATRIZIA MIRIGLIANI, MADRE NICOLA PISU/ Miriana si difende: "Umiliarlo? Non volevo"

Soleil Sorge e Miriana Trevisan, nemiche al Grande Fratello Vip 2021

L’attacco di Soleil Sorge scatena la reazione di Miriana Trevisan, convinta che l’influencer stian cercando una nuova vittima dopo aver attaccato Gianmaria Antinolfi. “Adesso vuoi colpire me? Poi, chi altro?“, chiede Miriana. “Non voglio colpire te,. Io non ho interesse a colpire nessuno. Non mi piace quando mi parlano dietro. Sono sempre venuta per prima a parlarti e a consolarti”, sottolinea la Sorge.

“Devi sempre colpire o isolare qualcusno”, dice ancora Miriana. “Brava, le hai imparate le battute. Fino a poco tempo fa dicevi che le persone ti emarginavano e che io avevo capito tutto e che ero l’unica vera e adesso…”, ribatte Soleil. “Ho paura a parlare con te perchè rigiri tutto. Aveva ragione Raffaella (Fico ndr). Tieniti il tuo Alex (Belli ndr). Isolalo ancora che l’abbiamo perso”, conclude la Trevisan. Cliccate qui per vedere il video.

Delia Duran Vs Soleil Sorge "Sei una gatta morta"/ "Alex? Dovresti vergognarti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA