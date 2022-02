Soleil Sorge e Miriana Trevisan, scontro al GF Vip/ “Ce l’hai con me, mi attacchi…”

Miriana Trevisan e Soleil Sorge sempre più lontani. Dopo cinque mesi e mezzo di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip, la showgirl e l’influencer non riescono a trovare un punto d’incontro. Dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli hanno provato a confrontarsi per chiarire le rispettive posizioni su quanto accaduto in casa nel corso delle ultime settimane. Soleil, dopo aver visto alcuni confessionali, a Miriana spiega che sono proprio le parole dette nel segreto del confessionale che la infastidiscono più di tutto.

“Quello che mi fa rimanere male sono i confessionali e il vostro inciuciare. Io ho visto dei video non puoi dirmi che non è vero”, spiega l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Miriana, tuttavia, ribatte spiegandole di non aver mai parlato male e di essersi semplicemente difesa dalle continue frecciatine che le sono state rivolte. “Non è vero, io ho sempre e solo risposto alle tue provocazioni. Stai mentendo, non dire bugie. Vuoi per forza vedere un nemico dove non c’è” dice l’ex ragazza di Non è la Rai.

Miriana Trevisan e Soleil Sorge: nessuna amicizia al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge ammette di vedere nemici tra molti concorrenti. “C’è un nemico anche dove non voglio vederlo” dice prontamente la Sorge che poi aggiunge – “Perché devi parlare in quel modo di me? Tu ce l’hai con me! Hai qualcosa dentro e ogni volta mi attacchi”. Miriana, però, prova a smorzare i toni. “Meno male che è tutto registrato. Ti vedo come una bambina piccola” dice la Trevisan.

Tra Miriana e Soleil, dunque, la nascita di un’amicizia è molto lontana. Dopo l’uscita di Katia Ricciarelli, tuttavia, il clima è più sereno. Soleil, inoltre, sta trascorrendo molto più tempo con Lulù, Jessica e Sophie, tutte e tre molto legate a Miriana. Le Selassiè e la Codegoni riusciranno a far avvicinare anche Soleil e Miriana?

