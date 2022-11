Soleil Sorge e Pretelli: “Antonella nel pallone per Micol Incorvaia”/ “La gelosia…”

Antonella Fiordelisi incontra Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022

L’incontro che tutti i fan del Grande Fratello Vip 2022 stavano aspettando è finalmente arrivato. Nel corso della quattordicesima puntata, dopo aver ascoltato l’opinione di Micol su quello che è stato inizialmente il suo atteggiamento con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si è presentata e non le ha mandate a dire svelando di non aver gradito affatto le parole dette nella clip di presentazione. Visibilmente infastidita e gelosa, la Fiordelisi ha poi chiesto dettagli sulla relazione che hanno avuto Edoardo e Micol. “Ci siamo sentiti sui social quando Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia erano al Grande Fratello”, ha raccontato Donnamaria.

“Quando Paolo è andato in Sicilia da Clizia sono andato con lui e abbiamo trascorso insieme tre giorni. Poi l’ho invitata a Roma da me e stando insieme circa una settimana, ventiquattro ore su ventiquattro, abbiamo capito che non eravamo fatti per stare insieme e siamo rimasti amici”, ha aggiunto Edoardo.

Il commento di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli

A commentare l’incontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sono stati Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli che hanno dedicato l’ultima parte della puntata del GFVip Party a ciò che accade nella casa. Dopo aver osservato in silenzio e con il sorriso la presa di posizione di Antonella che ha provato a marcare il territorio, sia Soleil che Pierpaolo sono convinti che la Fiordelisi abbia reagito così per la gelosia. Esattamente come Edoardo, dunque, anche Antonella è abbastanza gelosa.

“Antonella è nel pallone della gelosia”, commenta Soleil Sorge. “Ormai non capisce più niente. Qualunque cosa va in tilt”, dice Soleil divertita dalla situazione. Opinione che condivide anche Pierpaolo che, insieme alla Sorge, saluta poi il pubblico esortando tutti a godersi lo spettacolo. Cliccate qui per vedere il video.

