Soleil Sorge è razzista? Scontri al GF Vip/ La pesante accusa della Fico e Ainett

Soleil Sorge è tra le concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, in grado di dividere l’opinione pubblica. All’interno della Casa sta facendo parecchio discutere il suo rapporto con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, con il quale in passato ha avuto una relazione (e lui non ha cercato in alcun modo di occultare la notizia, vantandosi anzi delle proprie performance intime). Durante la puntata di lunedì scorso, Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa a Gianmaria, facendo entrare nella Casa Greta, la ragazza con la quale è in procinto di legarsi.

Quest’ultima non vede di buon occhio l’atteggiamento di Soleil nei confronti del suo futuro fidanzato, che ha addirittura descritto come uno stalker, e l’ha incitata caldamente a farsi da parte. Dopo la puntata, Soleil ha avuto modo di ascoltare le parole di Gianmaria e gli ha consigliato di proiettare la mente sul suo percorso casalingo, senza lasciarsi condizionare dai malumori esterni, altrimenti finisce con il vivere negativamente la sua esperienza.

SOLEIL SORGE E LO SCIVOLONE “RAZZISTA”

In queste ore, poi, la ragazza è finita al centro delle polemiche per un’uscita poco carina nei confronti di Ainett Stephens e di Samy. Proprio l’ex volto di “Mercante in Fiera” ha affermato ad Alex Belli: “Quello che è successo fra noi tre ieri comunque con il senno il del poi lo avremmo risolto, però arrivare a chiamare delle persone ignoranti, non sai mettere i verbi insieme, delle scimmie mi sembra veramente eccessivo”.

E, ancora: “Lo hanno sentito tutti. E non gliela faccio passare”. Sul web non sono mancate le accuse di razzismo verso Soleil, rea di avere pronunciato quella parola “scimmie” nei confronti dei due concorrenti sopra menzionati. Alex Belli ha affermato di non avere udito quelle parole, ma ha ribadito che da parte sua non c’era l’intenzione di creare un dissidio con Ainett e Samy: “Quello che ha sbagliato Samy è il tempo, c’è un tempo anche per confrontarsi. Se tu capisci che per l’altra persona in quel momento non è il tempo giusto, lasciala stare”.

SOLEIL SORGE: IL PUBBLICO SU TWITTER LA CRITICA

A prescindere da questo episodio, Soleil Sorge in generale non piace molto al pubblico: in molti la considerano poco sincera e non educata, tacciandola di arroganza e spocchia. Pare che su Twitter molti l’abbiano criticata in seguito alla sua imitazione della ex del concorrente Tommaso, giudicandola di cattivo gusto. La qualità più evidente di Soleil è indubbiamente la capacità di non lasciarsi condizionare del giudizio di nessuno e proprio per questo potrebbe continuare nel suo percorso, anche se nella Casa non pare essere troppo amata dai suoi compagni di avventura.

Cosa ci si aspetta, allora, da Soleil Sorge? Ci si aspetta che venga fuori il suo lato più dolce, più propositivo, che si dimostri più calma e che dia una mano più spesso. Il desiderio di primeggiare non deve impedirle di collaborare, come fa la maggior parte dei concorrenti.



