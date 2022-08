Soleil Sorge e Sophie Codegoni ai ferri corti, dopo il GF vip?/ Il gesto sospetto

Soleil Sorge battuta da Sophie Codegoni in TV: l’indiscrezione su Avanti un altro

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Questo é l’interrogativo generale dal momento che la prima ha avuto una curiosa reazione social ad un post sull’ex rivale al Grande Fratello vip, nel web. La reazione web ”avversa” in questione segue all’indiscrezione lanciata da Chi magazine – il giornale diretto da Alfonso Signorini – secondo cui Sophie Codegoni avrebbe soffiato un importante ingaggio in TV a Soleil Sorge, in vista del preannunciato ritorno nel piccolo schermo del game show di Canale 5 , Avanti un altro, che é condotto da Paolo Bonolis.

La produzione del game show, timonata dalla consorte di Bonolis, Sonia Bruganelli, ha a quanto pare scelto Sophie per il ruolo di Bonas ad Avanti un altro, quando per lo stesso ingaggio sarebbe stata in lizza per la candidatura anche Soleil Sorge. Quest’ultima, che con Sophie ha condiviso il gioco del Grande Fratello vip 6, avrebbe quindi segnato la battuta d’arresto della carriera di Soleil, che uscita di scena dal GF vip 6 é diventata giudice a La pupa e il secchione 2022, per poi essere protagonista come special guest a L’isola dei famosi 2022.

Soleil Sorge e il gesto social sospetto di rottura con Sophie Codegoni

E mentre potrebbe farsi difficile per Soleil ingoiare il rospo dell’amara sconfitta subita da Sophie Codegoni, s’infiamma in queste ore il gossip che vedrebbe in cattivi rapporti le due ormai ex Grande Fratello vip 6. A rivelare il possibile motivo alla base del presunto astio in corso tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, é il portale web Blogtivvu, secondo cui la modella italo-americana avrebbe battuto un like “strategico” in rete, ai danni di Sophie.

Si tratta di un post condiviso dal web in rete, che segnala la somiglianza intercorrente tra due foto, una di Soleil Sorge e una di Sophie Codegoni, che ritraggono entrambe le ex GF vip mentre sono in dolce compagnia con un cavallo. Il post in questione é visto come una denuncia social di “plagio” che Sophie avrebbe commesso ai danni di Soleil.

Che, quindi, le ex Grande Fratello vip 6 siano realmente ai ferri corti, tra loro?

questo è il drama che aspetto con ansia da tempo pic.twitter.com/FMLF190vzi — cheryl🦋 (@iwantalollipop_) August 2, 2022













