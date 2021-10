Soleil Sorge e Sophie Codegoni ai ferri corti/ Pubblico contro l’ex di Gianmaria

Soleil Sorge e Sophie Codegoni non si possono tollerare…

Tensioni tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nella casa del Gf Vip: le due concorrenti sono ai ferri corti. L’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi ha accusato la coinquilina di essere alla ricerca di popolarità. L’influencer e modella, infatti, ha rivelato di avere rifilato un due di picche all’imprenditore. “Non facciamo gli ipocriti. Sarà l’attrazione, ma nel momento in cui ho realizzato che questo gioco potesse diventare un interesse, mi sono tirata fuori, sapendo che lui è fidanzato”, ha spiegato ad Alfonso Signorini.

A questo punto alla conversazione si è unita anche Soleil Sorge. “Finalmente avete un vostro blocco”, questa la frecciata. La modella le risponde a tono: “Il problema è che tu non hai un blocco tuo ma fai sempre il terzo incomodo”. L’altra, rivolgendosi al suo ex, lo ha dunque avvertito che lo stesso comportamento la coinquilina lo ha riservato anche ad Alex Belli e la ha accusata di essere entrata nella casa con un copione scritto a mano. Gianmaria Antinolfi non ci sta e difende Sophie Codegoni, ricordandole che è lei che attacca la compagna appena si avvicina a lui. L’ex tronista è parecchio infastidita dalla presenza dell’imprenditore, con cui ha avuto una relazione, nel reality show: “O va via lui o esco io”, ha detto. Questa tensione che si sta creando ha portato l’influencer a litigare anche con gli altri compagni. Prima con Raffaella Fico, poi con Aldo Montano, sempre per motivi futili. Alex Belli, che come sempre non prende mai una posizione, questa volta le ha suggerito di disinteressarsi del tenore e di continuare il suo percorso, ignorandolo completamente.

Gp Vip Soleil Sorge e Sophie Codegoni ai ferri corti: il parere del pubblico

Gli utenti di Twitter sono infuriati con Soleil Sorge e Sophie Codegoni perché gira un video in cui le due concorrenti discutono animatamente: al suo interno vengono a galla dei particolari sconcertanti. Le influencer, infatti, nonostante facciano parte di due agenzie diverse, sono entrambe amiche di Fabrizio Corona, e sembrerebbe che il loro comportamento all’interno della casa pare sia stato studiato con largo anticipo. Soleil accusa Sophie di avere stipulato un accordo secondo cui doveva provarci con Manuel Bortuzzo, mentre l’ex tronista dichiara che la modella avrebbe chiesto un parere su come relazionarsi con Gianmaria. In particolare il dubbio era se dovesse far finta di non conoscerlo o studiare qualche battutina. Il botta e risposta lascia intendere che quello che sta accadendo nel reality show sia solo un modo per far emergere le ragazze.

Soleil Sorge, ad ogni modo, sta esasperando tutti. Anche il pubblico social che non vede l’ora di mandarla a casa. Nel mirino dei follower è finita, a tal proposito, l’opinionista Sonia Bruganelli, che continua a darle l’immunità, evitandole le nomination. Nella prossima puntata non mancherà il confronto con Sophie Codegoni ed entrambe dovranno chiarire la storia dei “copioni”. Chissà, invece, se nel frattempo Gianmaria Antinolfi chiederà scusa alla sua ex oppure farà finta di niente portando all’esasperazione la ex. Il rischio è che si inneschi una lite senza precedenti. In questa questione è intervenuta anche Wendy Kay, la mamma della influecer, che al settimanale Chi ha rivelato dei retroscena sulla loro relazione. “Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti”, ha detto. È plausibile che la donna entri presto nella casa per avere un confronto con l’ex genero.



