Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato?/ Beccate allo stesso evento: “Si sono avvicinate e…”

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Arriva la verità

Cosa sta accadendo tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni? Nelle ultime settimane le due influencer sono tornate al centro del gossip quando hanno iniziato a diffondersi voci di una possibile rottura tra le due amiche. Lo loro amicizia è nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ed è poi proseguita una volta fuori. Immagini di vacanze insieme e video su Instagram di serate in giro per l’Italia hanno mostrato le due sempre più affiatate, questo fino a poco tempo fa. Ma come stanno davvero le cose tra le due? La loro amicizia è davvero al capolinea?

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato?/ Si evitano al Twiga, scoppia il caso!

A chiarirlo è stato Pipol Gossip che è riuscito a beccate Sophie e Soleil allo stesso evento. Le immagini e la testimonianza della pagina Instagram tutta dedicata al gossip smentiscono la crisi tra le due amiche che, invece, mantengono un ottimo rapporto.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono ancora amiche: la testimonianza

“I ‘Solphie’, ovvero i fan di Soleil e Sophie, possono dormire sonni tranquilli: – annuncia Pipol Gossip – durante l’evento ‘Alessandro Awards 2022’, le due ragazze si sono avvicinate, abbracciate, hanno riso e scherzato. E Soleil, durante la cena , si è spostata al tavolo di Sophie per continuare a parlare, concludendo la chiacchiera con una passeggiata fino alla pista. Nessuna nube sulla loro amicizia e se ci fosse stata, pare sia decisamente tornato il sereno!”. Smentite, dunque, le voci di rottura tra le due amiche, alimentate qualche giorno fa dall’annuncio della Codegoni come nuova Bonas di Avanti un altro e la notizia, poi smentita dalla diretta interessata, che anche Soleil fosse in lizza per quel ruolo.

Soleil Sorge e Carlo Domingo stanno ancora insieme/ Cena romantica e "amore a gonfie vele": la foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni pronta per Avanti un altro/ "Eliminate mele marce": attacco a Corona?

© RIPRODUZIONE RISERVATA