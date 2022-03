Soleil Sorge e Sophie Codegoni vs Jessica Selassiè/ Gf Vip, “Incoerente e acida…”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge e Sophie Codegoni vs Jessica Sélassié

Mancano pochi giorni alla finale del Grande fratello vip in corso, o meglio l’edizione Gf vip 6, e mentre il cerchio dei vipponi si stringe Soleil Sorge e Sophie Codegoni mettono in discussione la condotta di gioco assunta da Jessica Sélassié nella Casa. L’occasione è uno sfogo che le due ex Uomini e donne condividono nel bunker di Cinecittà, poche ore dopo l’ultima diretta andata in onda tra il 3 e il 4 marzo 2022 e il colpo basso che Jessica ha riservato all’italo-americana, nel non sceglierla come membro della sua squadra per il nuovo progetto radiofonico, riducendo Soleil in lacrime, per poi scusarsi con quest’ultima.

La confidenza compromettente sul conto di Jessica, quindi, comincia con Sophie che parla dell’etiope a Soleil con parole aspre: “Ha una parlantina pazzesca, fa dei ragionamenti pazzeschi, ma poi non la riconosco quando in puntata sta zitta e in silenzio”. Da qui, l’affondo di Soleil, che fa eco a Sophie ai danni di Jessica (la più quotata alla vittoria del Gf vip 6 secondo i sondaggi web, ndr): “E non mostra coerenza quindi, quando deve dirle le cose le dice, però… Quando vuole è estremamente acida. Fai le cose e poi piangi per scusarti. Intanto le cose le fai”. E il riferimento dell’attacco di Soleil è anche, evidentemente, al conflitto avuto con Jessica in questi giorni.

Le reazioni del web all’attacco delle ex Uomini e donne

Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori a margine dell’alleanza Sophie Codegoni & Soleil Sorge contro Jessica Sélassié, si divide, come emerge dai commenti più disparati giunti sulla pagina Instagram del Grande fratello vip: “L’invidia è una brutta bestia”; “Soleil e Sophie pessime”. Poi, c’è chi, tra i fandom dell’ex Uomini e donne, si schiera dalla parte di quest’ultime avvalorando la loro tesi maturata su Jessica, che taccia la princess di incoerenza e finto-perbenismo mostrati all’occorrenza nel gioco dei vipponi.

