“Soleil Sorge è sporca e fa casino”/ Le accuse di Davide Silvestri e Barù al Gf Vip

“Soleil Sorge è sporca e fa casino”, queste le accuse lanciate alla concorrente del Grande Fratello Vip da alcuni coinquilini nei giorni scorsi. A lamentarsi, in particolare, secondo quanto riportato da blogtivvu, sono stati Davide Silvestri e Barù, i quali si sono detti infastiditi dai comportamenti della influencer. “Non sa neanche chiudere le porte, è proprio disordinata”, ha detto l’attore di Vivere dopo l’ennesima malefatta, poi si è alzato per andare a chiudere da sé la porta.

Non è la prima volta, tuttavia, che all’ex tronista di Uomini e Donne vengono rivolte critiche di questa tipologia. Anche la sua diretta rivale in amore, Delia Duran, in passato aveva parlato del medesimo problema. “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Soleil, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. A me la sporcizia non piace”, queste erano state le sue parole.

“Soleil Sorge è sporca e fa casino”: le reazioni del web

Gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip sembrerebbero dunque stanchi dei modi di fare di Soleil Sorge, accusata di essere “sporca” e di “fare casino” ormai da mesi, ma non è chiaro se la diretta interessata sia a conoscenza di queste critiche o meno. A sostenerla, ad ogni modo, in queste ore ci hanno pensato i suoi sostenitori, che sui social network hanno voluto sottolineare come non sia vero quanto affermato dagli altri concorrenti.

Nei profili degli utenti appartenenti alla fanbase della influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, in particolare, sono apparse fotografie in cui si fa la doccia, qualcuna anche particolarmente piccante. “Non è vero che non si lava”, hanno scritto. La questione ad ogni modo viene presa con il sorriso dai telespettatori del reality show, ma sembra essere invece più seria per gli inquilini della casa.

