Soleil Sorge e Vera Gemma a L’isola, web insorge/ Cosa si cela dietro le polemiche

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge e Vera Gemma re-entries: esplode la polemica

Come due fenici risorte dalle loro stesse ceneri, Soleil Sorge e Vera Gemma tornano a mettersi in gioco in Honduras, dopo aver preso parte al reality honduregno rispettivamente alle edizioni de L’isola dei famosi 2019 e L’Isola dei Famosi 2021. Lo sbarco delle due “piratesse” in coppia di concorrente unico e special guest – la cui permanenza nel gioco potrebbe durare poco, almeno una settimana – è previsto per la puntata serale del 6 giugno 2022 su Canale 5, ma intanto scatena la prima polemica mediatica. Le contestazioni dei telespettatori giungono via social e in particolare non vedono di buon occhio l’ingaggio delle “piratesse” nel cast de L’Isola dei famosi 2022. I motivi? È ormai risaputo che i personaggi tv dal temperamento forte, solitamente, non risultano empatici agli occhi del grande pubblico del piccolo schermo, nonostante questi possano rivelarsi talentuosi e valorosi in un contesto tv da reality, come quello del format sulla sopravvivenza. Basti pensare che Soleil Sorge, con la sua tenacia, si è aggiudicata il titolo di leader per ben 5 volte a L’isola dei famosi 2019, eppure lei si è rivelata un personaggio divisivo, tanto amato quanto odiato dal pubblico tv.

Ma non è tutto. Anche la tendenza che le piratesse hanno ad esprimersi al limite del bon ton e il politically correct sembra non piacere ai molti telespettatori. Tutto questo a dispetto di chi, invece, si dice al settimo cielo per la partecipazione di Soleil e Vera a L’isola dei famosi 2022.

I motivi delle contestazioni web su Soleil Sorge e Vera Gemma a L’isola

E a motivare le polemiche in corso è ora, in parte, un tweet di Gabriele Parpiglia, che indica l’eccesso di visibilità come la causa alla base delle contestazioni: “Troppa sovraesposizione, lo dico con molto dispiacere, danneggerà Soleil”.

Dello stesso avviso si direbbe Davide Maggio, che in generale così si esprime pubblicamente sull’affaire Soleil Sorge e Vera Gemma, già naufraghe bis: “Personaggi che nel giro di pochi anni, ma anche mesi, si “dimenano” da un reality all’altro spremendo tutto quello che c’è da spremere. Non è vero che basta esserci, sarebbe meglio un bel basta, senza esserci”.

