Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2022 per poche ore?/ Web furioso…

La puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di lunedì 6 giugno è attesissima per lo sbarco di Vera Gemma e Soleil Sorge. Le due ex naufraghe sono state presentate da Ilary Blasi al pubblico con il ruolo di piratesse per creare scompiglio tra i vari naufraghi e dare vita a nuove dinamiche in vista dell’ultima parte del reality. Inizialmente, come fa sapere Davide Maggio, Vera e Gemma avrebbero dovuto restare con gli altri naufraghi per qualche giorno in modo da turbare il già precario equilibrio e dare vita a scontri e discussioni. Pare, tuttavia, che qualcosa sia cambiato e che la permanenza della Gemma e della Sorge sarà davvero brevissima.

Secondo un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, infatti, sembrerebbe che Soleil e Vera sbarcheranno sull’Isola lunedì prossimo restando, però, non qualche giorno, ma solo poche ore.

Vera Gemma e Soleil Sorge: cambia tutto all’Isola dei Famosi 2022 e il pubblico s’infuria

Il ritorno di Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2022 aveva scatenato l’entusiasmo dei fan delle ex naufraghe che, di fronte all’improvviso cambiamento, non sarebbero assolutamente d’accordo. In tanti, infatti, erano pronti a vedere Soleil e Vera scontrarsi con il gruppo tirando fuori il carattere forte che hanno dimostrato di avere durante la prima esperienza. Il cambiamento di rotta sarebbe arrivato dopo l’ufficializzazione del ritiro di Roger Balduino.

Cosa accadrà, dunque, durante la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2022? Vera e Soleil che si trovano in Honduras da diversi giorni, resteranno davvero solo poche ore a causa della nuova decisione degli autori che sarebbe stata causata da ritardi e questioni legate alla quarantena? Lo scopriremo lunedì in prima serata.

