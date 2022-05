Soleil Sorge e Vera Gemma quando arrivano all’Isola?/ Il viaggio e la quarantena

Soleil Sorge e Vera Gemma quando arrivano all’Isola dei famosi 2022?

Come annunciato qualche settimana fa, Soleil Sorge e Vera Gemma sono pronte a tornare all’Isola dei Famosi. Dopo gli abbandoni di lunedì scorso – Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez – le due ex naufraghe sono partite alla volta dell’Honduras, come rivelato da The Pipol TV su Instagram: “Sono partite dall’Italia proprio oggi Vera Gemma e Soleil Stasi. Quest’ultima in un primo momento aveva rifiutato ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de La pupa e il secchione, ha accettato”. Anche per Soleil è un ritorno al reality dove è già stata indiscussa protagonista nel 2019, edizione condotta Alessia Marcuzzi: “Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza”, ha rivelato The Pipol TV. Le due nuove naufraghe prima di entrare nel reality saranno sottoposte a quarantena.

Soleil Sorge e Vera Gemma: guest star per una settimana

Soleil Sorge e Vera Gemma sono partite lunedì 24 maggio, secondo quanto riportato da The Pipol Tv, alla volta dell’Honduras. Considerando che dovranno fare la quarantena è difficile immagine che entreranno nella puntata di oggi, venerdì 27 maggio, dell’Isola dei Famosi 2022. Vero anche che questa sera ci saranno quattro concorrenti in meno e le dinamiche del gioco avranno sicuramente bisogno di una scossa. Nei giorni FanPage ha rivelato che Soleil Sorge e Vera Gemma resteranno per una sola settimana in qualità di “guest star”: “È ufficiale, Soleil Sorge sarà una naufraga dell’Isola dei famosi 2022 per una settimana. Questo il tempo stabilito al momento, secondo quanto appreso da Fanpage.it da una fonte vicina a Mediaset, per la permanenza della ex gieffina insieme a Vera Gemma, anche lei vecchia conoscenza del reality condotto da Ilary Blasi”.

