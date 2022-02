Soleil Sorge era a conoscenza del ritorno di Alex Belli/ “Me l’aveva detto…”

Soleil Sorge reagisce alla notizia del rientro di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer sussurra all’orecchio di Alessandro Basciano: “Sta per tornare Alex nella casa”. Alessandro Basciano però non appare affatto sorpreso e rivela che lo aveva saputo da Gianluca: “Me lo aveva detto Gianlu”. Soleil Sorge a quel punto ammette che era stato lo stesso Alex ad avvertirla che sarebbe rientrato in gioco nel reality: “A me l’ha detto lui invece”. Alessandro Basciano conclude: “Fine del capitolo”. Soleil risponde in maniera affermativa toccandosi in capelli in modo nervoso. Sui social questo siparietto è stato commentato in modo negativo. Sull’onda di quanto affermato da Aldo Montano che ha definito una pagliacciata il teatrino messo su da Alex Belli, alcuni utenti hanno commentato: “Non lo guardiamo più così facciamo capire che non siamo dei deficienti che stiamo a guardare i loro scontati copioni fatti pure male. Scontate queste dinamiche”.

Lulù Selassiè contro ritorno Alex Belli al Gf Vip/ "Ingiusto! Allora uscivamo tutti…"

Qualcun’altro invece insinua che Alex Belli aveva rivelato a Soleil che sarebbe rientrato proprio durante quel momento di intimità vissuto sotto le coperte: “Soleil non scopre proprio niente, già lo sapeva che Alex rientrava glielo aveva detto lui sotto le coperte”. A Soleil è stato dato molto spazio all’interno del reality a discapito di altre persone che giustamente si sono stancate di vedere riproposte le stesse dinamiche: “Tutto organizzato da prima,avete sentito Soleil che dice “a me l’aveva detto che ritornava” @grandefratellotv @alfosignorini SIETE PENOSI, come se il pubblico vi segue per loro,ad esempio io vi seguo per Jessica che tu caro Alfonso tratti con distacco, cose chi doveva splendere dentro la casa la tua Soleil e no caro Alfonso la bellissima Jessica brilla molto di più che ti piaccia o no”.

Delia Duran scopre del rientro di Alex Belli al Gf Vip/ Reazione choc in giardino

Soleil Sorge spiazza su Delia Duran: “La finale se la merita più lei…”

Soleil Sorge ha anche commentato positivamente l’arrivo in finale di Delia Duran. A sorpresa l’influencer ha spiegato il motivo della sua soddisfazione agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip: “Se la merita la finale tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro. Stiamo facendo televisione? Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome tv. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera vittima? Hanno voluto accompagnarla? Adesso vi prendete che sta in finale e io sono pure felice, vi dirò di più”.

Raffaella Mennoia "Soleil Sorge veste panni cattiva al Gf Vip"/ "Su Luca Onestini..."

Soleil Sorge è felice dell’esperienza che ha vissuto nella casa anche se nelle sue parole c’è anche una punta di disprezzo verso quelle persone che si sono mostrate amiche quando invece non lo erano: “A me non dispiace se c’è lei, se poi ci arrivo anche io in finale grazie al pubblico è perché sono stata capita, altrimenti io ho dato il massimo di quello che potevo dare e se non sono arrivata mi dispiace, evidentemente non so cosa fare. Se ci arrivo ben venga, se non ci arrivo sono contenta lo stesso. Però c’è gente che prova di tutto e molti fingono dalla mattina alla sera, cambiano facce per arrivare in finale”. Probabilmente Soleil Sorge ce l’ha in particolare con Manila Nazzaro. All’inizio tra le due era nata una bella amicizia ma da un po’ di tempo di rapporti si sono freddati. Soleil le ha dato addirittura della buonista facendo intendere che in realtà Manila sia ben altro da ciò che mostra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA