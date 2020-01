Soleil Sorgè, ex Luca Onestini/ “Con lui non è andata, è solo un ricordo”

Soleil Sorgè è l’ex fidanzata di Luca Onestini, il modello e personaggio televisivo ospite di “Rivelo” di Lorella Boccia su Real Time. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta conoscere dal grande pubblico per il suo carattere non propriamente simpatico, che tanto ha fatto discutere sia durante l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi sia quando è approdata in Honduras a L’Isola dei Famosi. Durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la ex naufraga ha parlato della passata storia d’amore con Onestini dicendo: “un passato ormai troppo lontano. Un ricordo emotivo meraviglioso legato a un’esperienza vissuta in modo intenso. Grazie a ‘Uomini e Donne’ prima e alla conoscenza di Luca dopo, ho capito che potevo ricominciare a credere nell’amore. Poi con lui non è andata. Succede anche alle migliori coppie no?”.

Soleil Sorgè e Luca Onestini si lasciano in diretta al GF VIP

Una storia d’amore nata e terminata in tv. Dopo la scelta a Uomini e Donne di Maria De Filippi, la coppia si è detta addio durante la partecipazione di Luca Onestini al Grande Fratello Vip. Soleil Sorgè, infatti, ha fatto discutere per una presunta poi confermata laison con Marco Cartasegna. Durante una delle puntate del GF VIP, infatti, Onestini interrogato sulla questione Sorgè – Cartasegna ha detto: “quando una cosa ti fa schifo non la vuoi più” per poi commentare il video del fratello Gianmarco Onestini: “ho visto mio fratello piangere, questo mi ha già detto tutto. Lui è una parte di me, mi fido ciecamente di lui”. Nessun dubbio da parte dell’ex tronista che non ha pensato per un momento di uscire dalla casa per chiarire con Soleil: “una persona che è andata a chiarire con il pubblico di una trasmissione, invece che con me, questo già dice tutto”. Del resto la Sorgè non si è presentata nemmeno in trasmissione per parlare della vicenda, un’assenza che Onestini ha commentato così: “se qualcuno ha qualcosa da dire, si doveva presentare la puntata scorsa”.

Soleil Sorgè: “Luca Onestini e Ivana Mrazova? Spero sia felice”

Poco dopo la fine della relazione con Soleil Sorgè, Luca Onestini ha trovato proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip la felicità con Ivana Mrazova. Tra i due all’inizio è scattata solo un’amicizia che, una volta usciti dalla casa, si è tramutato in un bellissimo sentimento. In merito alla vicenda, Soleil Sorgè ha commentato: “spero che sia felice” commenta la Sorgè “spero che possa vivere pienamente la sua storia, noi non abbiamo avuto né modo né, forse, neanche voglia di viverla appieno”. Oggi la ex naufraga de L’Isola dei Famosi è felicemente fidanzata con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia conosciuto proprio in Honduras.



