Soleil Sorge faccia a faccia con l’ex Luca Onestini/ Barbara D’Urso gli tende la “trappola”

La pupa e il secchione 2022, Soleil Sorge rivede Luca Onestini: ecco cosa accade

Ha appassionato i telespettatori coprendo il ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande fratello vip 6 –dove poco prima di lasciare il reality ha messo fine al triangolo, chiudendo in definitiva i rapporti con il fotografo- e ora Soleil Sorge torna a l centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Mentre si gode il ruolo di terzo giudice a La pupa e il secchione di Barbara D’Urso– conquistato attraverso la popolarità raggiunta con il gioco condotto nella Casa , che ha contribuito ad aumentare la richiesta del pubblico della sua presenza in tv- l’ex Uomini e donne è al centro dell’anticipazione tv del momento, lanciata dal giornalista di Chi magazine, Gabriele Parpiglia. In un tweet pubblicato a poche ore dalla nuova diretta de La Pupa e il secchione 2022, andata in onda il 13 aprile 2022 su Italia 1, Parpiglia rende noto che in occasione della nuova puntata del format sul connubio pupi e secchioni, l’ex Uomini e donne rivedrà l’ex storico, Luca Onestini.

“A #LaPupaEilSecchioneShow arriva #LucaOnestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex #soleil

Che cosa succederà ?”, è l’anticipazione tv cinguettata dalla fonte su Twitter, che ora circumnaviga il web, dividendo l’opinione degli internauti.

Le reazioni al preannunciato confronto tra Soleil Sorge e Luca Onestini a La pupa e il secchione show 2022

Le reazioni del popolo del web alla preannunciata presenza di Luca Onestini a La pupa e il secchione 2022 e l’inevitabile confronto tra l’ex tronista di Uomini e donne e la storica ex, che lui ha conosciuto al dating-show per poi far ricadere la sua scelta su di lei, Soleil Sorge, sono tra le più disparate. “Aveva bisogno di spicci evidentemente. –si legge tra i commenti social sull’anticipazione tv del momento, perlopiù critici sul conto di Luca Onestini-. A difendere Gianmarco da cosa? Non mi pare abbiano attaccato Gianmarco! Diciamo che vuole attaccare Sole sul nulla, dopo 5 anni che si spaccia per il cornuto che non è. Se ne tornassero in Spagna i fratellini, che qui ormai li conosciamo a memoria”. E tra i commenti social emerge anche il messaggio di chi si auspica di apprendere la verità che si cela dietro la rottura tra i due ex storici, attraverso il preannunciato confronto a La pupa e il secchione 2022. “Aspetto questo incontro da anni, perché non si è capito mai fino in fondo come sono andate le cose tra i due e Luca credo non sia il santarellino che vuole apparire”. Nell’ipotesi in cui possa essere fatta chiarezza sulla storica rottura tra i due ex, la “reunion” tanto attesa potrebbe rivelarsi compromettente per i diretti interessati e/0 potrebbe esporli al giudizio critico del pubblico.

La rottura tra gli ex storici avveniva nel 2017, con Luca Onestini che decideva di chiudere la lovestoy con Soleil Sorge, sulla base di alcune immagini apprese mentre partecipava al Grande fratello vip 2, che immortalano la modella in atteggiamenti compromettenti con l’altro ex tronista di Uomini e donne, Marco Cartasegna. “Cosa dobbiamo chiarire io e lei? –dichiarava poi in lacrime nella Casa, Luca, accusando Soleil non velatamente di tradimento-. Se mio fratello (Gianmarco Onestini) viene e mi dice che sta facendo di tutto…”. Che i due ex fidanzati storici possano, quindi, rivelare tutta la verità della loro rottura, a La pupa e il secchione 2022?

Grande Fratello mette alla prova l’amore di Luca per Soleil… #GFVIP pic.twitter.com/wcqa4UcJTZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2017













