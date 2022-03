Soleil Sorge fidanzata? “Sempre meglio single”/ “Vittoria del GF Vip? L’avrei data…”

Soleil Sorge, ospite di Casa Chi, il format social del settimanale Chi, traccia un bilancio della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 lunga sei mesi e svela chi avrebbe voluto come vincitore al posto di Jessica Selassiè. “E’ stata un’esperienza estremanente lunga. Non avrei mai pensato di poter superare sei mesi dentro una casa”, esordisce Soleil ai microfoni di Rosalinda Cannavò aggiungendo, poi, di essere molto felice dell’esperienza che sta vivendo come giudice da La pupa e il secchione show 2022. L’argomento principale dell’intervista, però, è l’avventura al Grande Fratello Vip di cui è stata un’indiscussa protagonista.

Soleil Sorge è davvero fidanzata con Carlo Domingo?/ Raffaello Tonon rivela "conosco famiglia e.."

A trionfare, però, non è stata Soleil Sorge che non è riuscita neanche a conquistare la finale. A tal proposito ha detto: “Credo che chiunque partecipi a questo gioco abbia voglia di arrivare fino in fondo. Pero credo che la vera vittoria sia quello che si ottiene dopo il Grande Fratello”.

Soleil Sorge: “Avrei preferito Davide Silvestri come vincitore del GF Vip”

A trionfare dopo sei mesi di Grande Fratello Vip 2021 è stata Jessica Selassiè. Soleil, però, avrebbe dato la vittoria a Davide Silvestri. “Sono felice per Jessica, ma penso che avrebbe dovuto vincere qualcun’altro” – ammette Soleil che, poi, incalzata dai giornalisti di Chi, svela il suo vincitore – “Io avrei voluto vedere Davide vincere perchè è stato un amico per me, abbiamo condiviso tanto. Ha intrattenuto e ha rappresentato quello che è il Grande Fratello tra strategia del gioco, intrattenimento e rapporti umani. Ho apprezzato l’educazione e la gentilzza. Sarebbe stato davvero un bel vincitore“, conclude.

Miriana Trevisan stronca Soleil Sorge/ "Federica Calemme? Oro colato rispetto a lei"

“Se dovessi mettere uno status su un social network metteresti single, impegnata, innamorata di persona umana?“, chiede Azzurra Della Penna. “Innamorata di persona umana. Sempre meglio single così la gente si fa i fatti suoi”, risponde sincera l’influencer.

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan rivelazione choc "notti hot al GF VIP"/ "Lulù e Manuel? Non sapete cosa succedeva in camera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA