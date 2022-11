Soleil Sorge finge un amore per lavoro?/ “Grazie a Gabriel Garko e Eva Grimaldi…”

Grande Fratello vip 2022, Soleil Sorge disposta a fingere un amore per business? La risposta in un’intervista

Si é appena aggiudicata il titolo di best-seller al debutto di scrittrice con Il manuale della stronza e, nel mezzo della promozione del libro, ci si chiede se Soleil Sorge possa fingersi innamorata per amore del lavoro. É sulla cresta dell’onda del successo, Soleil Sorge, che, dopo aver appassionato i telespettatori con il triangolo condiviso e poi chiuso con amarezza insieme ai promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, al Grande Fratello vip 6, ora conduce il web format parallelo del reality, il GFvip party. E non é solo il lavoro che, per lei, prosegue a gonfie vele. Così come lei rivela in un’intervista rilasciata a Chi magazine a margine del rilascio de Il manuale della stronza, e conferma nell’ospitata TV a Verissimo, Soleil Sorge é da tempo innamorata del fidanzato rimasto a lungo top secret, sebbene lei già si dichiarava sentimentalmente legata già ai tempi del triangolo con Alex Belli e Delia Duran nella Casa del Grande Fratello vip 2022, senza però mai nominare il nome del fidanzato lo scorso anno.

ALEX BELLI E SOLEIL SORGE SONO STATI INSIEME?/ "Voleva usarmi, rapporti tagliati"

Nell’intervista a mezzo stampa, quindi, Chi le chiede tra le altre curiosità se lei sia disposta a fingere un amore o a inscenare una lovestory per visibilità, consensi e, popolarità e business, e lei replica prontamente. Il quesito del magazine abbraccia i sospetti di molti telespettatori e Soleil Sorge risponde, così, tra le pagine del nuovo numero del magazine: “Nel libro parlo di persone che hanno dovuto fingere proprio per il lavoro, penso alla love story fra Gabriel Garko ed Eva Grimaldi. E sono felice del fatto che oggi, anche grazie a loro, non ci sia più bisogno di fingere”.

SOLEIL SORGE, CHI È FIDANZATO?/ "Si chiama Carlo, con lui mi diverto come una pazza"

Soleil Sorge conferma il fidanzamento “top-secret” con Carlo Domingo

Insomma, la modella smentisce categoricamente il dubbio generale che lei abbia inscenato un poliamore con Alex Belli per scena e share, in TV. Soleil Sorge dice no alle lovestory artefatte e montate ad arte per il business nello showbiz, menzionando persino gli attori Gabriel Garko e Eva Grimaldi e la loro lovestory. Ma non solo.“E poi ho vissuto relazioni pubbliche e ho capito che è meglio che il privato rimanga tale”, aggiunge, poi, la modella italo-americana, alludendo alla scelta di tenere un low-profile sul fidanzamento che la vincola a Carlo Domingo.

WENDY KAY, CHI È MAMMA SOLEIL SORGE/ L'ex gieffina: "Sta lottando contro il cancro"

Chissà, quindi, cosa ne penserà Alex Belli della conferma del fidanzato ormai datato di Soleil Sorge, Carlo Domingo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA