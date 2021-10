Soleil Sorge flirt con Alex Belli al GF Vip?/ “Se non fosse impegnato…”

Soleil Sorge e Alex Belli: più che amici?

Nella casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge desta molti sospetti. Nei giorni scorsi l’attore e l’influencer italo-americana sono stati protagonisti di un kiss freeze che ha lasciato tutti a bocca aperta. Appena è partita la musica di “Kiss” di Prince, Soleil è saltata in braccio ad Alex e il loro bacio a stampo è apparso fin troppo passionale rispetto al gioco. Il rapporto tra i due è stato argomento anche della puntata di lunedì sera, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto sapere se c’è dell’interesse tra i due. Alex Belli in confessionale ha ammesso: “Non ti devo nascondere che a me comunque Soleil piace. Mi piace la sua presenza, mi piace averla accanto”. Soleil invece, sempre nel confessionale, ha detto: “Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore saremmo due anime gemelle. Eh boh chi lo sa. Non credo che siamo proprio fatti neanche l’uno per l’altro. Poi una donna certe cose le sente. Quindi no. Credo”.

Soleil Sorge, reazione allergica al GF Vip: come sta?/ A letto ‘KO’, antistaminici e…

I dubbi sul rapporto tra Soleil e Alex

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge ha destato sospetti anche negli altri vip. Gianmaria Antinolfi, che in passato ha avuto una relazione con l’infuencer, ha commentato: “A pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca”. Secondo Francesca Cipriani, invece, per Soleil l’attore è l’amico ideale con cui giocare e scherzare. Ma si è anche domandata: “Che cosa ne pensa Delia? Occhio che arriva!”. Sui social in pochi credono alla buona fede di Alex e Soleil e alla spontaneità del loro rapporto: “La coerenza di Soleil e soprattutto di Alex di prendere in giro 24 ore su 24 la coppietta Sophie-Gianmaria e poi ridursi a fare lo stesso facendo gli ambigui e dando certe risposte in confessionale”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Troppo sfacciati perché questa sia un’autentica sbandata e non una cosa studiata a tavolino. Ne guadagneranno tutti e tre (Alex, Soleil e Delia) in visibilità”.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran: "Mio marito Alex Belli attratto da Soleil Sorge"/ "Sono uguali, ma..."Alex Belli e Soleil Sorge dopo bacio al GF Vip: "C'è complicità"/ "É stato spontaneo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA