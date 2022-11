Soleil Sorge, frecciata la veleno all’ex Luca Onestini/ “Sminuisci sempre gli altri”

Soleil Sorge, Luca Onestini e lo strano commento ad Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha una cotta per Soleil Sorge da quando si sono visti all’Isola dei Famosi. Anche allora, l’ex naufrago non ha mai nascosto di avere una forte attrazione per l’influencer italo-americana: “Quando l’ho vista mi sono bloccato” aveva detto sui social.

A distanza di tempo, Edoardo Tavassi ribadisce questo interesse per Soleil Sorge a Luca Onestini, ex dell’influencer: “A me esteticamente mi fa morire. Soleil a me mi fa impietrire. Quando ho fatto il GF Vip Party io ero impietrito perché mi piace un botto. Tra i miei sogni erotici c’è Scarlett Johansson, Megan Fox e Soleil. Il viso, il fisico…ha tutte quelle caratteristiche che messe insieme fanno quella che mi piace”. A stupire però, è stata la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne che dichiara: “Devi buttarti, il no ce l’hai già al massimo. E’ stata anche con gente peggio di te.” Una frase che ha lasciati perplessi sia gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 2022 che il pubblico da casa.

Soleil Sorge, frecciata a Luca Onestini: “Forse parlava di se stesso”

Soleil Sorge conduce il GF Vip Party, insieme a Pierpaolo Pretelli, e ha visto la clip del momento in cui Edoardo Tavassi e Luca Onestini parlavano di lei. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver ascoltato i complimenti del fratello di Guendalina ha risposto: “La simpatia vince su tutto“.

Soleil Sorge però, istigata da Pierpaolo Pretelli, lancia una frecciata alle parole utilizzate da Luca Onestini “E’ stata con gente peggiore di te”. A questa dichiarazione, l’influencer italo-americana replica in modo piccato: “ Secondo me Luca parlava di lui. Anche perché tra le peggiori qualità lui ha quella di voler sempre sminuire gli altri e giudicarli.” Ai fan non sfuggita questa frecciata all’ex con il quale la storia non è finita in modo pacifico.

