Soleil Sorge, frecciatina a Belen Rodriguez per gli ex/ “Ti sei dimentica Jeremias”

Soleil Sorge è stata ospite ieri sera negli studi del programma di Italia Uno, Le Iene. Dopo lo scherzo di cui è stata vittima una settimana fa, ieri la bella influencer italo-americana, ex Grande Fratello Vip e giudice de La Pupa e il Secchione, ha presenziato al fianco di Teo Mammucari e Belen Rodriguez, e non sono mancati i momenti interessanti. La Sorge, come ricorda Biccy.it, è stata introdotta da Belen facendo una lista degli ex della stessa, fra cui Gianmaria Antinolfi. “Signori e signore mettetevi comodi – le parole della presentatrice argentina – perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite”.

“Soleil Sorge è italo americana – ha proseguito Belen Rodriguez – e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo GF Vip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip 6. Con la notorietà lei è sempre più presente sui giornali di gossip. I suoi ex sono: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano con un reality e finiscono con Chi. Al GF Vip lei è stata protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Ora è fidanzata con un misterioso Carlo, ma non ne vuole parlare”.

SOLEIL SORGE E BELEN RODRIGUEZ SI PUNZECCHIANO SU JEREMIAS

Peccato però che Belen Rodriguez si sia scordata qualcuno di sua stretta conoscenza fra gli ex di Soleil Sorge, ovvero, il fratellino Jeremias Rodriguez, al momento a L’Isola dei Famosi. A fare notare la svista è stato Teo Mammuccari: “Sì ma diciamolo Belen, lei è qui, lo dico io, ma è stata anche con il fratello di Belen, Jeremias. Dunque è una delle tue cognate!”.

A quel punto l’ex di Stefano De Martino ha ribattuto: “Sì ok vabbè ma è acqua passata“. E Soleil Sorge ha poi chiuso il siparietto con una frecciata delle sue “Sì c’era anche Jeremias nella lista che ha fatto. L’ha omesso appositamente“.

