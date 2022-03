Soleil Sorge frecciatina agli autori Gf Vip/ “Mia umanità offuscata il più possibile”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip alcuni dei vecchi rancori tra i concorrenti della casa sembrano essere stati messi da parte, come quelli tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che parlando tra di loro insieme a Jessica Selassié hanno chiacchierato sulla sua linea della vita andata in onda durante l’ultima puntata del reality.

Soleil Sorge: "Miriana non merita la finale"/ "Non è mai stata trasparente"

Soleil Sorge ha sfruttato questa occasione per lanciare una frecciatina agli autori del programma. Secondo lei, infatti, la sua linea della vita non le ha reso giustizia. Sophie Codegoni si è mostrata d’accordo a quanto detto dall’influencer e ha ammesso: “Se raccontano il succo è figo, a lei hanno raccontato solo l’inizio e la separazione”.

La Pupa e il Secchione, opinionisti e concorrenti/ Soleil Sorge, ex di Alex Belli e…

La frecciatina di Soleil Sorge alla produzione

Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno poi fatto un paragone con le immagini mandate in onda della linea della vita dell’influencer rispetto a quelle di Delia Duran e Jessica Selassie, e Sophie ha notato come: “Anche a Delia non è che sono andati ad approfondire però sono andati da piccola, fino ad arrivare ad Alex” e rivolgendosi a Jessica ha detto: “Con te anche”.

Soleil Sorge dopo aver sentito il parere delle altre coinquiline, con la sua ironia pungente, ha voluto togliersi un altro sassolino dalla scarpa lanciano un’ulteriore frecciatina alla produzione del reality e ha affermato: “È anche vero che la mia umanità spesso cerca di essere offuscata il più possibile”.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni vs Jessica Selassiè/ Gf Vip, "Incoerente e acida..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA