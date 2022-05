Soleil Sorge fuga d’amore con Gianluca Costantino a Ibiza/ “Ha organizzato tutto lui”

Soleil Sorge e Gianluca Costantino sempre più vicini, dopo il Grande fratello vip

Hanno appassionato i telespettatori per il loro gioco condotto al Grande fratello vip 6, dove la loro complicità venutasi a creare in poco tempo nella Casa ha fatto pensare a molti ad un possibile flirt tra loro. Si tratta di Soleil Sorge e Gianluca Costantino. I due ex Gfvip 6 ora tornano non a caso a far parlare di sé, dal momento che hanno deciso di concedersi un viaggio a Ibiza, in dolce compagnia con la coppia dichiaratasi al reality dei vip, formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Che il viaggio a 4, sia la prova del 9 di una lovestory tra Soleil e Gianluca?

Il mistero s’infittisce in queste ore, alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dal bel Gianluca sul conto di Soleil Sorge e a margine della loro convivenza nella Casa: “Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori, quindi non vorrei rovinare la coppia Su questo sono un ragazzo molto onesto, e non mi piace entrare in certe dinamiche… (Tra noi, ndr) c’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi“.

Soleil Sorge svela tutta la verità su Gianluca Costantino

Incalzata a Casa Chi, sulla misteriosa “fuga d’amore” a Ibiza, che la vede in dolce compagnia con il presunto flirt Gianluca Costantino, Soleil Sorge non ha lesinato intanto la sua verità: “Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca”. L’intervento della modella Italo-americana, reduce dal ruolo di opinionista coperto al Gfvip 6,poi prosegue: “Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche…Vi diciamo una cosa effettivamente vera. In tutta questa fuga romantica il ricavato verrà devoluto in beneficienza. Questa è l’unica cosa vera“.

Insomma sembra proprio, almeno per il momento, che Soleil e Gianluca non abbiano ufficializzato un flirt in corso tra loro, a dispetto dei gossip del momento. Tuttavia, i fan dei diretti interessati si dicono desiderosi di vedere i due ex Gfvip 6 formare a tutti gli effetti una coppia in futuro.













