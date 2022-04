Soleil Sorge fulmina Alex Belli: “Senza parole”/ Si alza e va via dallo studio, poi..

La pupa e il secchione 2022, Alex Belli torna da Soleil Sorge? Lei reagisce male al nuovo debutto tv dell’attore

Hanno appassionato i telespettatori divenendo protagonisti del triangolo amoroso del Grande fratello vip 6, Soleil Sorge e Alex Belli, e ora i due si rivedono in occasione della nuova diretta de La pupa e il secchione 2022, in onda il 5 aprile 2022. In apertura del nuovo appuntamento del format condotto su Italia 1 da Barbara D’Urso, Alex Belli debutta sulla passerella dell’evento come new-entry nel cast de La pupa e il secchione, nel ruolo di “pupo per una notte”. “Sei contenta di rivederlo, Soleil?”, incalza la terza giudice del format, la D’Urso. E Soleil resta senza parole. Tant’è che l’ex Grande fratello vip 6, dall’alto di una splendida mise rosea come quelle delle Barbie, poi sbotta al vetriolo: “Hai una domanda di riserva Barbara?… Alex, riesci a lasciarmi senza parole… “.

Alex Belli: "Mila Suarez? Carattere difficile"/ Lei: "Per lui né odio e né amore"

Dal suo canto, tuttavia, Alex potrà giudicare le coppie concorrenti de La pupa e il secchione conferendo un bonus di 10 punti, insomma farà concorrenza a Soleil Sorge in giuria. “Un pensierino di andarsene lo ha fatto”, cinguetta, intanto, uno dei commenti social del momento, sull’addio minacciato da Soleil al format di Barbara D’Urso.

Alex Belli e Mila Suarez, perchè si sono lasciati?/ "Lei non accettava il mio lavoro"

Soleil Sorge lascia La pupa e il secchione 2022, per Alex Belli?

Ma non è tutto. Perché alla visione del red-carpet che anticipa Alex Belli come special-guest a La pupa e il secchione, Soleil Sorge poi minaccia di uscire dallo studio , lasciando la sua postazione a sedere dove è tenuta a coprire il ruolo di giudice fisso. Nel frattempo, l’altra giudice Antonella Elia riserva una frecciatina di benvenuto a Belli che convince Soleil a restare in studio: “Sono contenta di vedere il Rocky Balboa de noantri!”. Ma per Alex Belli non si prevede solo il ruolo di giudice bonus in studio. Il neo pupo per una notte alla villa orma de La pupa e il secchione 2022 dovrà fare da paciere tra l’ex pupa Mila Suarez e il secchione nonché amico per la pelle Mirko Gancitano, i cui rapporti di coppia in gioco non sono idilliaci.

Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli/ "Matrimonio finito per un motivo grave"

© RIPRODUZIONE RISERVATA