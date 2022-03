Soleil Sorge fuori dalla finale del GF Vip?/ La previsione di Barù: “Per te…”

Soleil Sorge fuori dalla finale del Grande Fratello Vip 2021? Questa sera, nel corso della quarantasettesima puntata, non solo ci sarà una doppia eliminazione, ma anche il terzo finalista. Dopo Delia Duran e Lulù Selassiè che sono state già votate dal pubblico come finaliste, chi strapperà il biglietto per l’ultima puntata del 14 marzo? A fare un pronostico su quella che potrebbe essere la fine del percorso di Soleil al Gf Vip è Barù che, questa mattina, è tornato a fare le sue previsioni zodiacali. Nei panni di “Cosimo”, l’astrologo che ogni settimana torna nella casa del Grande Fratello Vip per fare l’oroscopo a tutti i concorrenti, il nipote di Costantino Della Gherardesca, tra le righe, si è divertito a prevedere come si concluderà il percorso di Soleil.

Soleil Sorge, lite con Lulù "Hai lasciato lo schifo in bagno"/ "Impara a vivere e..."

Protagonista indiscussa del Reality show sin dalle prime puntate con il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, Soleil riuscirà a giocarsi la finalissima? I fan lo sperano, ma c’è anche chi teme che non sarà tra i cinque finalisti.

La previsione di Barù su Soleil Sorge

Nata sotto il segno del cancro, Soleil Sorge si appresta a concludere la sua avventura nella casa del Grande Fratello vip 2021. Dopo aver trascorso sei mesi sotto le telecamere, Soleil spera di poter essere una delle finaliste. Negli scorsi giorni, insieme a Jessica Selassiè, Sophie Codegoni e Lulù ha immaginato una finale tutta femminile. Andrà davvero così? In attesa di scoprirlo, la previsione di Barù non lascia tranquilli i fan dell’influencer:

"Alex e Soleil hanno tenuto vivo il GF Vip"/ Sonia Lorenzini: "Delusa da Katia e..."

“La tua armatura sta crollando e forse questo non è sempre un male. Ora, però, dovrai fare i conti con il tuo passato. E’ arrivato il momento di raccogliere quello che hai seminato, dai frutti alle spine. Il finale per te sarà davvero teso, ma capirai, per te, cose molto utili anche per il tuo futuro”, è la previsione di Barù per il cancro. Cliccate qui per vedere il video.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge vs Delia Duran: frecciatine in stile trap/ "Leonessa? Grazie al c*zzo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA